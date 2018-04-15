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Володимир Кличко розповів, за яких умов пішов би на реванш з Джошуа

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Володимир Кличко
Володимир Кличко / Фото з відкритих джерел

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко розповів, що на рішення щодо реваншу з Ентоні Джошуа вплинула його мама.

Про це спортсмен розповів у інтерв’ю виданню The Times.

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Я недооцінив свого бажання щодо реваншу. Було кілька людей, до думки яких я збирався прислухатися. Це люди, які означають багато для мене. Я чекав, коли моя мама скаже: "Синку, вийди ще раз з ним в ринг". Якби вона дала мені своє благословення, я б без роздумів пішов на реванш,
– сказав Кличко.

Проте, Кличко наголосив, що чекав конкретної поради від матері.

"Моя мама – розумна жінка. Вона сказала: "Синку, що б ти не робив, я буду підтримувати тебе". І я такий: "Чорт, мама, можеш просто сказати мені, щоб я це зробив". Мені потрібно було щось, щоб виправдати рішення", – сказав Кличко.

Нагадаємо, в ніч проти 30 квітня Володимир Кличко зазнав поразки у поєдинку за звання чемпіона світу за версією IBF. Переможцем став Ентоні Джошуа. Вже влітку 2017 року Кличко завершив боксерську кар’єру.

Теги: Новини спорту Володимир Кличко Кличко – Джошуа Бокс
Джерело: 24 Канал
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