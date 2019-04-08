Володимир Кличко закликав Зеленського і Порошенка здати аналізи у VADA
Український боксер Володимир Кличко закликав кандидатів у президенти Володимира Зеленського і Петра Порошенка пройти перевірку у добровільній антидопінговій асоціації Vada у найближчі дні.
На своїй сторінці у Twitter боксер повідомив, що експерти організації Vada Testing у найближчі дні прибудуть до столиці.
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Якщо кандидати у президенти України погодяться, ми матимемо за честь та гордість допомогти їм продемонструвати чистоту змагань і чесність їх політики,
– заявила доктор Маргарет Гудмен (президент асоціації Vada).
Вона також наголосила, що ці тести роблять тільки кваліфіковані та сертифіковані фахівці акредитованих в усьому світі лабораторій асоціації.
Додамо, що добровільна антидопінгова асоціація Vada Testing є незалежною організацією, заснованою для надання та сприяння ефективному антидопінгу.
Нагадаємо, що раніше Кличко розкритикував здачу аналізів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Мовляв, результати допінг-тесту можуть бути готовими не раніше, ніж за 48 годин. А не як у політика та шоумена – за кілька годин.
Як здавав аналізи Петро Порошенко – читайте і дивіться тут.
Як здавав аналізи Володимир Зеленський – читайте і дивіться тут.
Ні у Порошенка, ні у Зеленського не виявили вмісту психоактивних речовин або алкоголю у крові.
Або от коротке відео про це від 24 каналу
Наскільки довго психотропні речовини затримуються в організмі людини, дивіться інфографіку:
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