Володимир Кличко закликав Зеленського і Порошенка здати аналізи у VADA

Український боксер Володимир Кличко закликав кандидатів у президенти Володимира Зеленського і Петра Порошенка пройти перевірку у добровільній антидопінговій асоціації Vada у найближчі дні.

На своїй сторінці у Twitter боксер повідомив, що експерти організації Vada Testing у найближчі дні прибудуть до столиці.

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Якщо кандидати у президенти України погодяться, ми матимемо за честь та гордість допомогти їм продемонструвати чистоту змагань і чесність їх політики,

– заявила доктор Маргарет Гудмен (президент асоціації Vada).

Вона також наголосила, що ці тести роблять тільки кваліфіковані та сертифіковані фахівці акредитованих в усьому світі лабораторій асоціації.

Thx @Vada_Testing ! Experts of this organization will arrive in Kyiv soon. Let’s get the testing started! Are you ready?!

Вдячний @Vada_Testing !Фахівці цієї організації днями прибудуть до Києва. Ви готові, панове кандидати в президенти, здати тести? @zeteam_official @poroshenko pic.twitter.com/sneaCwAXNe — Klitschko (@Klitschko) 7 квітня 2019 р.

Додамо, що добровільна антидопінгова асоціація Vada Testing є незалежною організацією, заснованою для надання та сприяння ефективному антидопінгу.

Нагадаємо, що раніше Кличко розкритикував здачу аналізів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Мовляв, результати допінг-тесту можуть бути готовими не раніше, ніж за 48 годин. А не як у політика та шоумена – за кілька годин.

Як здавав аналізи Петро Порошенко – читайте і дивіться тут.

Як здавав аналізи Володимир Зеленський – читайте і дивіться тут.

Ні у Порошенка, ні у Зеленського не виявили вмісту психоактивних речовин або алкоголю у крові.

Або от коротке відео про це від 24 каналу

Наскільки довго психотропні речовини затримуються в організмі людини, дивіться інфографіку: