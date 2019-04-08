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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Володимир Кличко закликав Зеленського і Порошенка здати аналізи у VADA

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      Володимир Кличко
      Володимир Кличко / Фото з відкритих джерел

      Український боксер Володимир Кличко закликав кандидатів у президенти Володимира Зеленського і Петра Порошенка пройти перевірку у добровільній антидопінговій асоціації Vada у найближчі дні.

      На своїй сторінці у Twitter боксер повідомив, що експерти організації Vada Testing у найближчі дні прибудуть до столиці.

      Читайте також: Зеленський заявив, що Україна повинна почати платити пенсії жителям окупованого Донбасу

      Якщо кандидати у президенти України погодяться, ми матимемо за честь та гордість допомогти їм продемонструвати чистоту змагань і чесність їх політики,
      – заявила доктор Маргарет Гудмен (президент асоціації Vada).

      Вона також наголосила, що ці тести роблять тільки кваліфіковані та сертифіковані фахівці акредитованих в усьому світі лабораторій асоціації.

      Додамо, що добровільна антидопінгова асоціація Vada Testing є незалежною організацією, заснованою для надання та сприяння ефективному антидопінгу.

      Нагадаємо, що раніше Кличко розкритикував здачу аналізів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Мовляв, результати допінг-тесту можуть бути готовими не раніше, ніж за 48 годин. А не як у політика та шоумена – за кілька годин.

      Як здавав аналізи Петро Порошенко – читайте і дивіться тут.

      Як здавав аналізи Володимир Зеленський – читайте і дивіться тут.

      Ні у Порошенка, ні у Зеленського не виявили вмісту психоактивних речовин або алкоголю у крові.

      Або от коротке відео про це від 24 каналу

      Наскільки довго психотропні речовини затримуються в організмі людини, дивіться інфографіку:

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      Теги: Аналізи Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком Петро Порошенко Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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