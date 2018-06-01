Володимир Остапчук охрестив новонародженого сина: промовисті фото

Зірковий татусь Володимир Остапчук з дружиною Оленою охрестили сина в Михайлівському Золотоверхому монастирі. Молодшого Остапчука назвали Еваном-Олександром.

На церемонії хрещення були присутні близькі друзі пари, які стали хрещеними сина – продюсер Сергій Перман і Марина Петрич.

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На святкову подію щасливий Володимир одягнув класичний костюм з білою сорочкою і кросівками, а дружина Олена – ніжну довгу сукню бірюзового відтінку з бежевим принтом, прикривши голову білою хусткою.

Допис, поширений Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 31 Тра 2018 р. о 11:15 PDT

В день хрещення сина Остапчука журналісти "Viva!" також побували у церкві і зняли екслюзивний репортаж, у якому в деталях показане церковне дійство.



Кадри з фотосесії журналу "Viva!" в Instagram Stories Володимира Остапчука



Кадри з фотосесію журналу "Viva!" в Instagram Stories Володимира Остапчука

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Телеведучий Остапчук також поділився фотографією, де гуляє з сином, розмістивши його у зручний слінг. Нове фото Володимир так і підписав: "Слінго-тато".

Допис, поширений Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 31 Тра 2018 р. о 8:55 PDT

Варто нагадати, що новонародженому сину Остапчука нещодавно виповнилось два місяці. Хлопчик народився 19 березня в приватній клініці Маунт-Синай в Торонто, Канада. Окрім Евана, у подружжя також є підростаюча донька Емілія.