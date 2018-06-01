Володимир Остапчук охрестив новонародженого сина: промовисті фото
Зірковий татусь Володимир Остапчук з дружиною Оленою охрестили сина в Михайлівському Золотоверхому монастирі. Молодшого Остапчука назвали Еваном-Олександром.
На церемонії хрещення були присутні близькі друзі пари, які стали хрещеними сина – продюсер Сергій Перман і Марина Петрич.
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На святкову подію щасливий Володимир одягнув класичний костюм з білою сорочкою і кросівками, а дружина Олена – ніжну довгу сукню бірюзового відтінку з бежевим принтом, прикривши голову білою хусткою.
В день хрещення сина Остапчука журналісти "Viva!" також побували у церкві і зняли екслюзивний репортаж, у якому в деталях показане церковне дійство.
Кадри з фотосесії журналу "Viva!" в Instagram Stories Володимира Остапчука
Кадри з фотосесію журналу "Viva!" в Instagram Stories Володимира Остапчука
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Телеведучий Остапчук також поділився фотографією, де гуляє з сином, розмістивши його у зручний слінг. Нове фото Володимир так і підписав: "Слінго-тато".
Варто нагадати, що новонародженому сину Остапчука нещодавно виповнилось два місяці. Хлопчик народився 19 березня в приватній клініці Маунт-Синай в Торонто, Канада. Окрім Евана, у подружжя також є підростаюча донька Емілія.
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