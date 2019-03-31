Хто такий Володимир Зеленський: біографія кандидата у президенти

Український шоумен, керівник "Студії Квартал-95" та лідер партії "Слуга народу" Володимир Зеленський – офіційно зареєстрований кандидат у президенти. На вибори Зеленського висуває його ж партія "Слуга народу". 24 канал пропонує ознайомитися з короткою біографією кандидата в президенти.

Біографія Володимира Зеленського

Народився Володимир Зеленський 25 січня 1978 року у Кривому Розі.

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Освіта – Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Здобув юридичну освіту, але за фахом ніколи не працював, якщо не враховувати 2 місяців практики.

Кар’єра: у студентські роки Зеленський захопився КВН, створив театр мініатюр "Беспризорник". Вступив у криворізьку команду КВН "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит". Трохи пізніше з’явилась команда "Збірна Кривого Рогу", а потім – команда "95 квартал". Зеленський став у команді капітаном, актором та автором більшості номерів.

"95-й квартал" 4 роки виступав у Вищій лізі КВН, тож учасники команди практично жили у Москві і постійно гастролювали по країнах СНД. В. Окрім жартів для Команди, Зеленський писав сценарії для корпоративних свят, телепередач, концертів.

У 2003 році між "95 кварталом" та компанією "Амік", яка керувала КВНом, спалахнув конфлікт. Полягав він у тому, що Зеленському запропонували залишитись у КВН на посаді автора та редактора, але без команди. Зеленський відмовився і покинув КВН разом з командою.

Після цього "95 квартал" почав готували серію концертів з найкращих номерів команди для телеканалу "1+1". Водночас Зеленський вів кулінарне шоу "Містер Кук". А в 2005 році на телеканалі "Інтер" стартувало телешоу "Вечірній квартал". Зеленський був його ідеологом, автором, режисером і провідним актором.

Команда "95-й квартал" переросла у "Студію Квартал-95". Її власниками є сам Зеленський, Борис Шефір і Сергій Шефір. Студія почала випускати ще низку проектів, окрім "Вечірнього кварталу", – "Бійцівський клуб", "Україно, вставай". Автори студії писали сценарії для телепередач "Пісня року", "Полундра", мюзиклів "За двома зайцями", "Три мушкетери", "Дуже новорічне кіно, або ніч у музеї", фільмів, корпоративів.

Щодо участі Зеленського у телепроектах, то він є актором та автором "Вечірнього кварталу", був ведучим "Бійцівського клубу", "Містера Кука", "Пісні року", "Службового романсу", учасником "Форту Буайяр", "Танців з зірками", ведучим Crimea Music Fest, "Хочу у Віагру", є суддею та коміком у "Розсміши коміка", ведучим програми "Київ Вечірній", суддею шоу "Вишка", є ведучим "Ліги сміху".

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Зеленський також є сценаристом, продюсером та актором низки фільмів та кіномюзиклів. Найвідоміші з них – "Свати", "Слуга народу" (1 та 2), "Кохання у великому місті" (1 та 2), "Службовий роман. Наш час", "8 перших побачень", "8 кращих побачень", "Я, ти, він, вона".

У 2010 році майже всі акції "Студії Квартал-95" викупила офшорна компанія Art Fox Studios. У Зеленського лишилась символічна одна сота відсотка. У 2018 році, за кілька днів до заяви Зеленського про участь у виборах президента, у реєстрі Міністерства юстиції змінилися кінцеві власники "Кварталу". Ними знову стали Зеленський та брати Шефіри, які заснували студію, а також довірена особа бізнесмена Ігоря Коломойського Тімур Міндіч.

На сьогодні у Зеленського через посередників є 3 російські компанії, які займаються виробництвом фільмів і телевізійних програм у Росії: "Вайсберг Пікчерс", "Платинумфільм" і "Грін Філмс".

Політична діяльність. Після виходу гумористичного серіалу "Слуга народу" та відповідного фільму, наприкінці 2016 року почалися розмови про те, що Зеленський може бути кандидатом на посаду президента України.

У 2017 році юристи "Студії Квартал 95" зареєстрували політичну партію "Слуга народу".

У новорічну ніч на 1 січня 2019 року рівно опівночі на каналі 1+1 показали заяву Зеленського про те, що він вирішив балотуватись у президенти. Це відбулося в той час, коли решта телеканалів транслювали новорічне привітання Президента України Петра Порошенка.

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21 січня 2019 року партія "Слуга народу" офіційно висунула Зеленського кандидатом у президенти. Він подав документи до Центральної виборчої комісії, яка його зареєстурваала офіційним кандидатом.

Гроші та майно кандидата Зеленського. У декларації про свої доходи за 2017 рік Зеленський вказав, що володіє будинком площею 353 квадратних метри та земельною ділянкою на 1200 квадратних метрів у селі Іванковичі на Київщині. Окрім того, політик має 3 квартири у Києві площами 254, 198 та 131 квадратний метр. Зеленський разом з дружиною є власниками квартири у Великобританії площею 91 квадратний метр. А ще кандидат у президенти володіє 2 паркувальними місцями.

Дружина Зеленського Олена є власницею квартири на 129 квадратних метрів і паркувального місця в Ялті. Володіє дружина політика і квартирою на 284 квадратних метри в Києві, а також – 2 нежитловими приміщеннями у столиці на 305 та 337 квадратних метрів.

На третіх осіб зареєстровані 2 київські квартири Зеленського та його дружини площею у 269 квадратних метрів та паркувальні місця.

Шодо автомобілів, то кандидат у президенти має Land Rover (2016 року випуску), а його дружина Олена –Mercedes-Benz S 500 4 Matic (2014 року випуску).

Крім того, у Зеленського та його дружини є годинники марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Piaget, ювелірні вироби від Graff, Bovet, Breguet.

Родина Зеленських володіє борговими цінними паперами, акціями компанії, які прописані на Кіпрі та Британських Віргінських Островах. Корпоративні права є у компаніях "Кіноквартал", "Студія квартал-95", "Зеларі фіш", "Продюсерський центр "Ліга сміху", "Анімаційна студія 95", "Квартал ТВ", "Інвест аніма", "Гауді студіо" і "Квартал-концерт".

Зеленський є власником юридично оформлених фірм із пропискою в Україні, Італії, Кіпрі, Белізі та Британських Віргінських островах. У політика є також патенти, знаки для товарів і послуг.

Щодо заробітків, то у 2017 році Зеленський отримав зарплату у розмірі 1 мільйон 586 тисяч 473 гривні, гонорари і роялті у незначних розмірах, страхові виплати у сумі 252 тисячі 310 гривень. Дохід від підприємницької діяльності кандидата у президенти склав 4 мільйони 347 тисяч гривень, дохід від надання майна в оренду – 1 мільйон 211 тисяч 676 гривень, відсотки – 609 тисяч 165 гривень.

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На банківських рахунках Зеленський має 442 тисячі 387 доларів, 115 євро та 1 мільйон 187 тисяч 95 гривень. У готівці політик зберігає 285 тисяч доларів, 50 тисяч євро і 220 тисяч гривень.

Політична програма кандидата у президенти Володимира Зеленського. Перш за все, він наголошує, що іде у президенти лише на один термін. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми.

Зеленський також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, нардепів, суддів, про імпічмент президента та відкликання народного депутата. Кандидат пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.

Політик також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".

Зеленський обіцяє поставити перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами з ЄС питання підтримки України щодо завершення бойових дій на Донбасі, повернути тимчасово окуповані території і змусити Росію відшкодувати завдані збитки.

Також кандидат у президенти пропонує запровадити суд присяжних для кримінальних злочинів.

Щодо економіки, то своїми першочерговими завданнями політик називає детінізацію економіки, свободу конкуренції, розвиток внутрішнього виробництва, довгострокове кредитування та гарантії іноземним інвесторам.

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Окрім того, Зеленський пропонує впровадити "економічний паспорт українця", за яким можна буде накопичувати на своєму рахунку частину від продажу державою природніх благ.

Серед пунктів у програмі кандидата у президенти є і відновлення програми молодіжного житлового кредитування та "гідне пенсійне забезпечення". При цьому прогнозованих сум виплат не вказано.

Що обіцяє Володимир Зеленский, дивіться інфографіку:



Обіцянки Володимира Зеленського: інфографіка



Політик пропонує автоматизувати усі публічні процеси, а голосування на виборах та референдумах проводити через інтернет.

Які головні дати виборів президента України 2019? Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. 8 березня стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.