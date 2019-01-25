Зеленському – 41: якими заявами відзначався політик і лідер "Кварталу 95"

Акторові, гумористу, лідеру "Кварталу 95" та кандидату в президенти Володимиру Зеленському виповнився 41 рік. Шоумен святкує свій день народження 25 січня. З такої нагоди 24 канал вирішив згадати політичні заяви та кроки, які Володимир Зеленський робив упродовж минулого року.

Про Зеленського як імовірного кандидата у президенти заговорили після успіху серіалу "Слуга народу", де той виконав головну роль. У стрічці він грає простого вчителя історії Василя Голобородька, який неочікувано для всіх посів найвищу посаду в Україні.

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Неабияк посприяла цьому його палка промова, яку у фільмі хтось з його учнів виклав у мережу. Зауважимо, що ще до прем’єри серіалу цей спіч подавався як слова самого Зеленського. У підсумку ролик став вірусним.

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Влітку 2018 року розмови щодо походу Зеленского у політику набули більш активного характеру. Тоді з’явилася і перша його заява щодо участі у виборах президента, однак тоді він виголосив її у гумористичному ключі.

"А то всі знову запитують, ну що я? А що я? Я ж – зрозуміло, що ти? Просто якщо ти і я – то це ми, розумієш? А якщо ми – то це всіх", – звернувся Зеленський до Святослава Вакарчука, вітаючи українців з Днем Конституції.

Також влітку він скористався нагодою та привітав Україну з Днем прапора.

"Зі святом, моя рідна Україно, з Днем Прапора. Дуже круто, коли у тебе є країна та коли ти нею пишаєшся", – зазначав лідер "Кварталу 95".

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Наприкінці липня знакову для України перемогу здобув боксер Олександр Усик, який став абсолютним чемпіоном світу з боксу. Свої вітання виголосив і шоумен. Щоправда, під час промови він зачепив ще одну важливу тему.

"Зараз обговорюють – герой ти України чи ні, давати тобі Героя чи ні. Ну, ти ж знаєш, що герой – це той, хто захищає гідність нашої країни, тож ти для нас – герой! Все інше – неважливо. І патріот, тому що, як каже одна моя знайома, патріот України – це той, хто платить у цій країні податки. Тож зі святом тебе і перемог! Щасти!" – наголошував Зеленський.

Чому всі обговорювали надання звання Героя України Олександру Усику? У фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії Олександр Усик проводив бій з росіянином Муратом Гассієвим. Також підливало олії у вогонь і те, що поєдинок проходив у Москві. Після переконливої перемоги українця прем’єр Володимир Гройсман запропонував надати тому звання Героя України. Після цієї заяви у суспільстві виникли палкі суперечки щодо цього. Противники такого рішення аргументували, зокрема, свою позицію тим, що Усик нібито робить неоднозначні заяви щодо Криму, уродженцем якого він є, та російсько-українських взаємин. У підсумку боксер відмовився від Героя.

Як політик Зеленський почав позиціонувати себе вже восени 2018 року. Спершу він запустив резонансний флешмоб #ідітьусраку. Такий заклик адресувався, перш за все, нардепові Олегу Барні, який нецензурно вилаяв журналіста.

"У будівлі Верховної Ради України один із народних обранців, депутат на прізвище Барна, послав на три літери журналіста. Так і сказав – іди на... В особі цього журналіста він послав на три літери всіх представників медіа. Тому я думаю, що буде справедливо, що я від усіх медіа виступлю з повторним посланням. На три літери я не можу послати людину, тому що це просто непристойно, і потім, я думаю, що ви, хлопці, всі там не поміститеся. А ось ми знайшли для вас тепле, затишне, надійне місце. Тому – ідіть у ср*ку!"– наголошував Зеленський.

А за деякий час з його вуст пролунала й перша заява щодо імовірного президентства. Зробив він на сцені "Кварталу 95" і з гумористичним підтекстом. За його словами, у нього є юридична освіта та немає політичного досвіду, але в обох випадках – це плюс. Також гуморист зауважив, що його зачіпає, коли говорять, що гроші йому на участь у виборах може дати тільки олігарх Ігор Коломойський.

"Я йти в президенти не хо...ча, подивимося", – сказав у кінці свого виступу шоумен.

Зеленський вперше прокоментував свою участь у виборах президента: дивіться відео

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У листопаді Володимир Зеленський і його команда знову зробили крок, який потім жваво обговорювали як користувачі мережі, так і решта населення України. Річ у тім, що у великих містах з'явилися білборди з написом "Президент – слуга народу. Незабаром". З одного боку можна подумати, що мовиться про новий сезон серіалу "Слуга народу", а з іншого – ця кампанія стосується претензії Зеленського на найвищу посаду.

За деякий час Зеленський запустив черговий флешмоб. Цього разу акція стосувалася головної пісні з його серіалу "Слуга народу", яку лідер "Кварталу 95" запропонував перекласти з російської на українську мову.

"У нас є така пісня: "Я люблю свою страну, я люблю свою жену, я люблю свою собаку". Ми пропонуємо флешмоб – надішли свій варіант перекладу цієї пісні. Я вже навіть зробив два рядки: "Я люблю свою дружину, я люблю свою країну". Ось такий флешмоб. Переможця ми будемо чекати на знімальному майданчику "Слуга народу. Продовження", – звертався до своїх прихильників Зеленський у відео.

Також у цьому місяці Володимир Зеленський відреагував на результати соцопитувань щодо вибору українців на виборах президента. Відповідно до численних рейтингів, шоумен йшов другим, поступаючись лише важковаговику української політики Юлії Тимошенко.

"Чого тут боятися? У мене – друге, у Тимошенко – перше. Нормальна, хороша бійка. Але, я думаю так, що я, як справжній чоловік, хай там як, просто зобов'язаний пропускати поки що жінку вперед", – коментував вищезазначені показники Зеленський.

Як бачимо, листопад був досить плодовитим на різні заяви та гучні кроки з боку Зеленського та його команди. Вирішили вони тоді й випустити ролик, присвячений третій річниці "Слуги народу". На кадрах можна побачити, як герой Зеленського Василь Голобородько вперше після обрання на посаду президента звернувся до українців.

"Я обіцяти не буду. По-перше, це нечесно. По-друге, я в цьому абсолютно нічого не розумію. Але це поки, я розберуся. Я знаю одне, діяти треба так, щоб потім не було соромно дивитися дітям в очі. І батькам. І всім вам. Ось це, українці, я вам обіцяю", – заявляв Зеленський-"президент" у відео.

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Ближче до кінця місяця Володимир Зеленський запустив черговий проукраїнський флешмоб – цього разу він отримав назву CallMeUkrainian (називай мене українцем). За словами коміка, на таку ініціативу його підштовхнула розмова з місцевими жителями на Кіпрі, які думали, що Київ розташовується у Росії.

"Я йому сказав, що Київ – це Україна. Називай мене українцем. Ми – українці! Пояснив, що Україна – окрема незалежна країна. Назвав йому прізвища Шевченка, Сікорського..." – зауважив він.

Не пройшло повз Зеленського й запровадження воєнного стану в Україні.

"Уся наша країна обговорює введення воєнного стану в Україні. Деякі говорять і пишуть, що його слід було вводити ще в 2014 році, інші кажуть — та ні, почекайте, це пов'язано з тим, щоб відтягнути час президентських виборів, треті кажуть — ні, давайте вводити, на вибори це ніяк не вплине. Мені здається, ми є не на тому зосередженими. Головне – повернути 24 хлопців, які потрапили у полон… Я звертаюся до всіх політиків: давайте не будемо піаритися на цій темі, займіться своєю профільною роботою та постарайтеся зробити все, щоб повернути пацанів додому. Ми тримаємо за вас кулаки, хлопці", – підкреслював Зеленський.

Заява Володимира Зеленського щодо воєнного стану в Україні: дивіться відео

Чому Україна запровадила воєнний стан? 25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Згодом група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте поблизу Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму. Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

Багато політичних заяв Зеленського пролунали наприкінці грудня 2018 року. Більшість з них він виголосив у коментарі відомому журналісту Дмитру Гордону. Шоумен, зокрема, окреслив свої плани щодо участі політичному житті.

"Ми (він і його партія "Слуга народу, яка з'явилася у грудні 2017 року – 24 канал) добираємо людей, будемо їхати по країні... Ну дійдемо до цього – восени вибори. І дуже хочеться знайти порядних людей. "А уяви собі на секунду, Володю, що ти завів людей туди (зрозуміло, є критерії – щоб вони ніколи не були в політиці, зрозуміло, що я 10 разів буду з ними говорити, дивитися), і вони виявилися... людьми, не хочеться говорити "поганими" – гарними, але приживальцями. Що із цим робити?" Прибрати! Повністю. Я поховаю цю партію, відразу, в один момент, якщо не буде можливості змінити одного, другого, третього на інших трьох", – переконував Зеленський.

Крім того, шоумен зробив заяву щодо виступів у Росії. Він стверджує, що через взаємини, які склалися між країнами, йому довелося згорнути там і успішний кінобізнес.

"Припинилося все. За "взаємною симпатією". Це неможливо. Я не можу туди поїхати виступати. Мені погано. Не тому, що хтось щось скаже. Це моє внутрішнє відчуття. Зараз мене активно запрошують виступити в Росії або для росіян за кордоном. Але попри високі гонорари, я мушу відмовлятися. Я не можу переступити через себе", – розповідав шоумен.

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Він також висловив жаль щодо того, що Україна програє інформаційну війну країні-агресору, адже серед російських акторів є й ті, хто займає проукраїнську позицію. За його словами, у Москві йому вдалося переконати деяких своїх знайомих, які вважали, що Крим належить РФ.

"Я взяв мікрофон від караоке та почав говорити про те, що Крим – наш, що ваші люди захоплюють. І всі в залі були на моєму боці. Це наш програш – інформаційна війна. Нормальні, притомні російські артисти, які за нас, вони б усе це транслювали. Ми багатьох самі відвернули. А деякі потрапили під інформаційну атаку, – заявляв актор.

Щодо конфлікту на Донбасі Зеленський вважає, що слід домовлятися з Росією, оскільки з маріонетковими керівниками "ЛНР" і "ДНР" говорити немає сенсу. На його переконання, склавши списки вимог обох сторін, можна знайти середину, яка усіх влаштує. Водночас Зеленський не виключає проведення референдуму.

"А які є шляхи? Мінські угоди не працюють. Йти туди війною? Я взагалі проти, тому що я – така людина, дуже ліберальна, а війна на Донбасі зачіпає, перш за все, людське життя. Вся ця тема, всі ці шматки землі, це все – про людське життя. Взагалі все. Тому, я б взяв людське життя, поставив би – ось наша мета, збережемо людей. Тому доведеться говорити. Ми хочемо, не хочемо, через себе, хоч з чортом лисим готовий домовитися, аби не вмирала жодна людина", – наголошував імовірний кандидат у президенти.

Наприкінці 2018 року з’явилася ще одна гучна заява Зеленського, але тут він вже чітко заявив, що йде у політику, але не сам, а разом зі своєю партією.

"Партія "Слуга народу" йде в політику. А Володимир Зеленський – це партія "Слуга народу". У нас – дуже велика команда в "Кварталі". Людей, яких ви навіть не бачите на сцені, – 300 осіб працює. Тому багато з тих людей, які будуть у партії "Слуга народу", зі мною виросли. Це не артисти. Зараз вони займаються юридичними та фінансовими питаннями", – зазначав він.

А за кілька хвилин до Нового року сталося те, на що так чекали в Україні – Зеленський нарешті визначився з участю у виборах президента. У своїй промові, яку на телеканалі "1+1" показали замість новорічного виступу Петра Порошенка, шоумен, перейшовши з російської на українську, зазначив, що зараз в Україні склалася така ситуація, коли у кожного українця є три шляхи.

"Зараз в Україні – така ситуація, коли у кожного українця є три шляхи. Перший шлях – жити, як живеш, плисти за течією, і це нормально, це вибір кожного. Другий шлях – зібрати свої речі та поїхати в іншу країну, аби заробляти там гроші та надсилати їх своїм близьким і рідним… і це теж нормально. Але є іще третій шлях – спробувати самому щось змінити в Україні. І я для себе обрав саме його… Знаєте, на відміну від наших великих політиків, я не хотів Вам марно обіцяти. І зараз, за кілька хвилин до Нового року я Вам дещо пообіцяю та одразу виконаю. Дорогі українці, я обіцяю Вам піти у Президенти України, і одразу виконую. Я іду у Президенти України", – заявив лідер "Кварталу 95".

Зеленський заявив, що йде у Президенти України: дивіться відео

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Наступного дня, 1 січня, Володимир Зеленський активно розпочав президентську кампанію – у черговому відео він закликав українців приєднатися до свої команди.

"Не важливо, яку ти маєш стать, релігію, освіту та якою мовою розмовляєш. Важливо, щоб ти ніколи не був у політиці, і поки це найважливіше", – зауважив він.

Зеленський збирає людей у свою команду: дивіться відео

8 січня артист знову звернувся до українців, але цього разу попросив йому допомогти створити передвиборну програму, якої тоді у нього не було. Спершу він оприлюднив цитати різних передвиборчих програм різних політиків, і у підсумку зробив висновок, що нічого з цього виконано не було та досі незрозуміло, кому з політиків належить кожна з обіцянок.

"Мені здається, старі політики живуть простим дуже принципом: "Ні у кого нічого не запитали, багато пообіцяли, нічого не зробили". Я зроблю по-іншому: ми напишемо мою програму разом з тобою. Ми напишемо разом з людьми, всією країною потім знайдемо шляхи вирішення всіх проблем, а потім втілимо їх у життя. Напиши п’ять основних проблем України. Починати треба саме з цього", – заявляв шоумен.

Наша програма. Крок 1. Зробимо це разом! #зробимоцеразом #ze2019 Posted by Владимир Зеленский on Tuesday, 8 January 2019

У середині місяця Володимир Зеленський відреагував на розслідування журналістів щодо його бізнесу у Росії. Як запевняв актор, туди ні він, ні команда "Кварталу 95" не їздять з огляду на те, що Кремль зробив з Україною. Також, за його словами, на нього завели кримінальну справу через те, що він і "Квартал 95" допомагали українській армії фінансами.

"Наша компанія справді має багато різноманітних прав. Ми торгуємо з 21 країною за кордоном і всіма країнами СНД. Ми торгуємо інтелектуальними правами, це наші формати, наші ідеї, наші сценарії. Гроші від цього надходять на різні західні компанії, але потім повертаються в Україну та витрачаються в Україні", – пояснював Зеленський.

За деякий час він сповістив, що вирішив вийти, з кіпрської компанії, яка, зі свого боку, володіє кінофірмою на території Російської Федерації.

"Рішення у мене таке, дуже просте та яке все знімає. Я зрозумів, що я можу вийти не з цієї компанії, яка там (в Росії, – 24 канал), а з кіпрської компанії, яка є власником тих компаній. І все. Ось ми сьогодні знайшли це рішення та найближчим часом я вийду. Щодо заявки на державне фінансування фільму "Вниз" у Росії, то її подавали ті, хто займається цією компанією у РФ, тому що ми передали компанію їм в управління.... Сьогодні студія "Квартал 95" отримує роялті від усієї інтелектуальної продукції, яка вироблялася до 2014 року. Цей контракт укладено на 10 років. Як я можу закрити цю компанію? Контракт до 2021 року. З 2011 до 2021 року ми отримуємо роялті від "Сватів". Ми ці гроші отримуємо. Що ж нам треба робити? Закрити? Подарувати росіянам наші гроші? Ні", – наголошував Зеленський.

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Коментар Володимира Зеленського щодо бізнесу в Росії: відео

Що відомо про скандал навколо бізнесу Зеленського у Росії? Журналісти програми "Схеми", яка виходить на 24 каналі, з’ясували, що існують три російські компанії, які займаються виробництвом кіно-, відеофільмів і телевізійних програм – мовиться про "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" і "Грин Филмс". Засновником усіх трьох є кіпрська компанія Green Family LTD, що водночас є співзасновницею "Кварталу 95" в Україні, а її кінцевими бенефіціарами вказано Володимира Зеленського та його бізнес-партнерів. За інформацією журналістів, надходження на рахунки Green Family LTD і її партнерів у Росії з 2014 до 2017 року склали понад 350 мільйонів гривень. Крім того, наголошують автори розслідування, що ці фірми діють досі.

Остання ж гучна заява Зеленського була щодо його майбутнього у разі фіаско на виборах президента. Як підкреслив він, це не іграшка – просто піти в політику та потім все кинути посеред дороги. На його переконання, треба виправдати довіру людей.

"Я подивлюся на результат. Подивимося на реальні цифри. Якщо вони будуть маленькими, я в житті не продовжу історію в політиці. Я зрозумію, що люди не хочуть бачити таку політичну фігуру. Усе. Я повернуся до своєї професії", – зауважив Володимир Зеленський.