Передвиборча програма Володимира Зеленського: основні тези

Лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський пройшов до другого туру виборів президента-2019. Свою передвиборчу програму він ще оголосив наприкінці січня. 24 канал пропонує Вам ознайомитися з основними її тезами.

Ідеальна Україна від Володимира Зеленського

На початку своєї програми Володимир Зеленський окреслює своє бачення ідеальної України, або, за його словами, України його мрії.

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Україна мрії Володимира Зеленського – це країна, де, зокрема,:

– можливо швидко отримати закордонний паспорт і проголосувати;

– українці не шукатимуть роботу за кордоном;

– молоді сім’ї спокійно собі можуть дозволити придбати навіть заміський будинок;

– лікарі та вчителі отримують гідну заробітну плату, а пенсіонери – пенсію;

– корупціонери сидять у в’язницях;

– талановита та розумна молодь без проблем може отримати хорошу роботу;

– є якісні дороги.

Як Зеленський реформуватиме економіку України

Також Зеленський обіцяє зробити Україну заможною. Для цього він пропонує запровадження "нульової декларації" для бізнесу – кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи, а отримані кошти підуть на зменшення тарифів для малозабезпечених.

Водночас гуморист планує замінити податок на прибуток податком на виведений капітал. На його переконання, це дасть більше свободи бізнесу для розвитку та знизить адміністративний тиск.

Що Зеленський має намір робити для розвитку економіки України:

– вивести її з тіні та зробить прозорою;

– створити умови для свободи конкуренції;

– розвивати внутрішнє виробництво;

– надавати довгострокове недороге кредитування;

– забезпечити потреби держави завдяки власним енергетичним ресурсам;

– сформувати прозорий ринок землі.

Серед пропозицій Зеленського виокремимо економічний паспорт українця. Цей документ надасть змогу, починаючи від народження людини, накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природних благ (надра, землі тощо). А після досягнення повноліття громадяни України повинні отримати ці накопичення як власний стартовий капітал.

Як Зеленський "капітально ремонтуватиме інфраструктуру":

– сприятиме будівництву доріг за європейськими стандартами;

– робитиме все, аби був автоматичний контроль за вагою та швидкістю авто;

– має намір відновити аеропорти у кожному обласному центрі;

– хоче з ЄС підписати угоду про "відкрите небо";

– сприятиме усуненню монополії на транспорті.

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Акценти Зеленського у соціальному секторі

За словами Зеленського, він у статусі президента приділятиме велику увагу медицині (перш за все, профілактиці захворювань) і освіті. Шоумен хоче запровадити принцип "гроші ходять за студентом". Тобто, кожен талановитий молодий українець під час навчання у школі має отримати освітній ваучер, який зможе витратити на навчання у будь-якому закладі вищої освіти.

Крім того, він має намір створити комфортну країну, де молодь отримуватиме якісну освіту, працевлаштування та простір для реалізації, а старше покоління – гідне пенсійне забезпечення.

Щодо останнього, новоспечений політик планує перейти від солідарної до накопичувальної пенсійної системи. Це означає, що всі страхові накопичення, зроблені людиною за життя, не зникатимуть у фондах, а переходитимуть у спадщину.

Планує Зеленський продовжити і забезпечення монетизації пільг і субсидій. Також він обіцяє активно боротися з корупцією та сприяти прозорій і безперешкодній роботі антикорупційних органів, зокрема Вищому антикорупційному суду.

Робитиме Зеленський акцент і на розвиток екології. Крім того, він Україну перетворити на "електронну країну" – з вільним доступом до інтернету, з автоматизацією всіх публічних процесів, зокрема щодо формування та використання бюджетів, а також щодо проведення тендерів і закупівель. Також політик планує зробити, аби громадяни України могли голосувати на виборах і референдумах через інтернет.

Першим своїм законопроектом Зеленський обіцяє внести "Про народовладдя". Відповідно до цього документу, народ України формуватиме основні завдання для влади через референдум і інші форми прямої демократії. Водночас він наголошує, що вибори до парламенту та місцевих рад мають відбуватися за прозорими списками.

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Пріоритети Зеленського щодо безпекового сектору

Одними з основних завдань Зеленський собі ставить мир в Україні, повернення окупованих територій і змушення країну-агресора (Росію) відшкодувати завдані Україні збитки.

На його переконання, Україна має рухатись у напрямку НАТО. Однак, перед тим, як увійти в Альянс, варто провести референдум. Щодо армії, то він хоче зарплати українських військових зробити такими, як у натівських країнах.

Також Зеленський домагатиметься, аби СБУ не займалася економічними злочинами.

Передвиборча програма Володимира Зеленського: документ

Що відомо про похід Зеленського у президенти?31 грудня за мить до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка показали вітальне слово лідера "Кварталу 95" Володимира Зеленського. Під час своєї промови він, зокрема, заявив, що офіційно йде у Президенти України, а наступного дня вже розпочав відкриту президентську кампанію. 21 січня партія Зеленського "Слуга народу" офіційно його висунула кандидатом у президенти. 25 січня шоумен подав документи задля участі у виборах до ЦВК. За підсумками першого туру виборів, який відбувся 31 березня, він посів першу сходинку з понад 30%, обігнавши свого найближчого переслідувача Порошенка майже на 15%. За словами Зеленського, якщо його похід у президенти буде провальним, то він повернеться у розважальний бізнес.

Що обіцяє виборцям Зеленський: дивіться відео 24 каналу