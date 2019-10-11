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      Володимир Зеленський пообіцяв розібратися з підвищенням ренти на руду

      39 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / unian.ua

      Президент Володимир Зеленський прокоментував внесений до Верховної Ради законопроект №1210, яким, серед іншого, різко підвищуються рентні ставки на видобуток руди.

      Зеленський заявив, що не знайомий з подібною ініціативою, пише видання The page.

      "Цей законопроєкт внесений до Верховної Ради депутатами від "Слуги народу"?, – поцікавився він, почувши про підвищення податків на руду в десять разів у порівнянні з сусідніми країнами. Отримавши ствердну відповідь, він заявив: "Ми розберемося в цьому. Подивимося на законопроєкт".

      На питання Зеленський відповів вже після завершення трансляції пресмарафону. В ході марафону кореспонденту та ще кільком журналістам не надали можливості поставити запитання, незважаючи на наявність акредитації.

      У той же час міністр економіки Тимофій Милованов, коментуючи підвищення рентної плати на видобуток руди, заявив, що законопроєкт був внесений до Верховної Ради без прорахунків його впливу на економіку з боку міністерства.

      Нагадаємо, що вчора, 10 жовтня, у Кривому Розі пройшли мітинги працівників гірничодобувних підприємств, на які вийшли близько 400 осіб. Вони заявили про можливе закриття виробництв у разі прийняття закону №1210.

      Документ розширює поняття первинної переробки: замість собівартості руди і первинного дроблення за основу береться вартість кінцевого продукту – концентрату, окатишів, агломерату. Тим самим зростання платежів гірничо-збагачувальних комбінатів складе 300-400%. Крім того, документ передбачає перехід від індивідуальних ставок для окремих родовищ (зараз 14-25%) до встановлення нижнього порогу на рівні подвійної облікової ставки НБУ (зараз 34%). Нарешті, ставка ренти збільшується з 8 до 10%.

      Як стверджують галузеві асоціації, прийняття законопроєкту знизить виробництво залізорудної сировини, вдарить по обсягах експорту України і призведе до зменшення валютних надходжень і ослаблення гривні. В асоціаціях вже заявили про втрату робочих місць на ГЗК, скорочення близько 30 тис. осіб. 

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      Теги: Податки Податковий кодекс Металургія Володимир Зеленський
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