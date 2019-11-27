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      Володимир Зеленський прибув до Литви: деталі візиту

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      Володимир Зеленський прилетів з офіційним візитом до Литви / lrt.lt

      Увечері 26 листопада Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Литви. Після прильоту з Естонії українського лідера зустрів глава литовського МЗС Лінас Лінкявічюс.

      У середу, 27 листопада Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом Литви Ґітанасом Науседою, повідомляє LRT.

      Цікаво: Зустріч Зеленського з президенткою Естонії: про що домовились

      Під час своєї зустрічі лідери обговорять низку важливих питань двостороннього порядку денного. Серед них:

      • двосторонні політичні та економічні відносини;
      • питання безпеки та оборони;
      • євроатлантичну інтеграцію України;
      • співпрацю в галузі енергетики;
      • інновацій;
      • транспорту;
      • соціальної політики.

      Президенти також обговорюватимуть реформи в Україні, практичне втілення угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, а також питання Східного партнерства ЄС та співпрацю України з НАТО.

      У ще одному етапі відбудеться обговорення відносин держав з Росією, ситуацію на Донбасі та заплановані перемовини у Нормандському форматі.

      Володимир Зеленський і Ґітанас Науседа
      Президенти України і Литви Володимир Зеленський і Ґітанас Науседа

      Коротко про результати візиту Зеленського до Естонії

      Під час свого візиту до Естонії, який відбувся напередодні, Володимир Зеленський провів низку зустрічей. Там президент України зустрічався з:

      • президенткою країни Керсті Кальюлайд,
      • спікером Рійгікогу (парламенту) країни Хенном Пиллуаасом,
      • прем’єр-міністром країни Ратасом.

      Під час зустрічі з президентка Естонії Кальюлайд подарувала Володимирові Зеленському велосипед, що одразу ж стало топ-темою для жартів та мемів у соціальних мережах.

      До слова: Зеленський поділився деталями телефонної розмови з Путіним

      Крім того, лідери обговорили низку важливих питань:

      – президентка Кальюлайд підтвердила незмінність підтримки суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів;

      – активізація двосторонньої співпраці на міжнародній арені, в контексті непостійного членства Естонії в Раді Безпеки ООН на 2020-2021 роки;

      – поглиблення гуманітарної, фінансової, технічної та іншої допомоги, яку надає Естонія, зокрема здійснення медичної реабілітації українських військовослужбовців, поранених на Донбасі;

      – співпраця в галузі електронного урядування та діджиталізації публічного сектору, серед іншого шляхом використання відповідного досвіду та лідерства Естонії у цих сферах;

      – Естонія підтвердила підтримку українських амбіцій щодо НАТО та ЄС.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Закордонні візити Зеленського Президент України Естонія Литва
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