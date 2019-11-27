Володимир Зеленський прибув до Литви: деталі візиту
Увечері 26 листопада Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Литви. Після прильоту з Естонії українського лідера зустрів глава литовського МЗС Лінас Лінкявічюс.
У середу, 27 листопада Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом Литви Ґітанасом Науседою, повідомляє LRT.
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Під час своєї зустрічі лідери обговорять низку важливих питань двостороннього порядку денного. Серед них:
- двосторонні політичні та економічні відносини;
- питання безпеки та оборони;
- євроатлантичну інтеграцію України;
- співпрацю в галузі енергетики;
- інновацій;
- транспорту;
- соціальної політики.
Президенти також обговорюватимуть реформи в Україні, практичне втілення угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, а також питання Східного партнерства ЄС та співпрацю України з НАТО.
У ще одному етапі відбудеться обговорення відносин держав з Росією, ситуацію на Донбасі та заплановані перемовини у Нормандському форматі.
Президенти України і Литви Володимир Зеленський і Ґітанас Науседа
Коротко про результати візиту Зеленського до Естонії
Під час свого візиту до Естонії, який відбувся напередодні, Володимир Зеленський провів низку зустрічей. Там президент України зустрічався з:
- президенткою країни Керсті Кальюлайд,
- спікером Рійгікогу (парламенту) країни Хенном Пиллуаасом,
- прем’єр-міністром країни Ратасом.
Під час зустрічі з президентка Естонії Кальюлайд подарувала Володимирові Зеленському велосипед, що одразу ж стало топ-темою для жартів та мемів у соціальних мережах.
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Крім того, лідери обговорили низку важливих питань:
– президентка Кальюлайд підтвердила незмінність підтримки суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів;
– активізація двосторонньої співпраці на міжнародній арені, в контексті непостійного членства Естонії в Раді Безпеки ООН на 2020-2021 роки;
– поглиблення гуманітарної, фінансової, технічної та іншої допомоги, яку надає Естонія, зокрема здійснення медичної реабілітації українських військовослужбовців, поранених на Донбасі;
– співпраця в галузі електронного урядування та діджиталізації публічного сектору, серед іншого шляхом використання відповідного досвіду та лідерства Естонії у цих сферах;
– Естонія підтвердила підтримку українських амбіцій щодо НАТО та ЄС.