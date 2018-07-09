Володимир Зеленський приміряв незвичний образ для зйомок фільму: фотофакт

Український актор, комік та засновник "Студії "Квартал 95" Володимир Зеленський здивував новим іміджем у фільмі "Я, ти, він, вона". Свій яскравий "лук" він показав на сторінці в Instagram.

Володимир Зеленський активно працює над створенням української комедії з назвою "Я, ти, він, вона". Кінострічку знімають за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Відомо, що головні ролі у комедії виконують Володимир Зеленський, Надія Дорофеєва, Євген Кошовий та литовська акторка Агне Грудіте.

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Кумедна історія про дві закохані пари вже привернула увагу тисяч українців. Відтак Володимир Зеленський вирішив показати кадри зі знімальному майданчику, де він постає у незвичному образі. Відомий комік приміряв кумедні вуса та червону пов'язку, а в його руках видніється японський меч – катана.

Індійський самурай. Небезпечний тільки на фотографії,

– з гумором прокоментував фото Володимир Зеленський.

Користувачі мережі оцінили кумедний допис майже 50 тисячами вподобань. Прихильники Володимира Зеленського порівняли його образ з Борисом Бурдою, Павлом Зібровим та навіть наркобароном Пабло Ескобаром.