18:41
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Володимир Зеленський приміряв незвичний образ для зйомок фільму: фотофакт

234 Читать новость на русском
Володимир Зеленський приміряв незвичний образ
Володимир Зеленський приміряв незвичний образ / Фото із соцмереж

Український актор, комік та засновник "Студії "Квартал 95" Володимир Зеленський здивував новим іміджем у фільмі "Я, ти, він, вона". Свій яскравий "лук" він показав на сторінці в Instagram.

Володимир Зеленський активно працює над створенням української комедії з назвою "Я, ти, він, вона". Кінострічку знімають за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Відомо, що головні ролі у комедії виконують Володимир Зеленський, Надія Дорофеєва, Євген Кошовий та литовська акторка Агне Грудіте. 

Читайте також: З’явився тизер фільму "Я, ти, він, вона" з Дорофєєвою та Зеленським у головній ролі: відео

Кумедна історія про дві закохані пари вже привернула увагу тисяч українців. Відтак Володимир Зеленський вирішив показати кадри зі знімальному майданчику, де він постає у незвичному образі. Відомий комік приміряв кумедні вуса та червону пов'язку, а в його руках видніється японський меч – катана. 

Індійський самурай. Небезпечний тільки на фотографії,
– з гумором прокоментував фото Володимир Зеленський. 

 

Користувачі мережі оцінили кумедний допис майже 50 тисячами вподобань. Прихильники Володимира Зеленського порівняли його образ з Борисом Бурдою, Павлом Зібровим та навіть наркобароном Пабло Ескобаром. 

Теги: Новини України LifeStyle Володимир Зеленський Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
сьогодні, 18:00 Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
Іван Яковина 180
Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
сьогодні, 17:10 Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
Злой Одессит 488
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
497
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
сьогодні, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
сьогодні, 15:01 Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
Юрій Бутусов 625
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук