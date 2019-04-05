Радники Зеленського: хто вони та що про них відомо

Один з найбільших аргументів противників Володимира Зеленського як кандидата на пост президента України – відсутність у нього політичної команди. Втім, радників він має, і неабияких.

Всі люди, яких названо радниками Зеленського, так чи інакше мали конфлікти з нинішніми мешканцями Банкової та Грушевського. І всі вони – не останні люди в українській політиці і далеко не новачки.

Олександр Данилюк

44 роки. За освітою інженер-електрик та фінансист. Має ступінь МВА. Очолює Координаційний центр з упровадження економічних реформ.

Був радником президента Януковича. У 2015-2016 – заступник голови Адміністрації президента України. У 2016-2018 – міністр фінансів в уряді Гройсмана.

На посаді міністра успішно домовлявся з МВФ, реформував митницю, звільнив скандального голову ДФС Романа Насірова. Звільнення з посади міністра йому "забезпечив" конфлікт з Володимиром Гройсманом – вони по-різному бачили боротьбу з корупцією. Сам Данилюк запевнював, що в уряді на нього шалено тиснули.

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Айварас Абромавичус

43 роки. За освітою – бакалавр по міжнародному бізнесу. Зараз – директор компанії "Агро Регіон".

Працював у банках та інвестиційних компаніях у Швеції та Росії. В Україні живе і працює з 2008 року.

У грудні 2014 отримав українське громадянство від президента Порошенка разом з посадою міністра економічного розвитку та торгівлі в уряді Арсенія Яценюка. Але у лютому 2016 року заявив, що йому не дають проводити реформи. А у квітні пішов з посади міністра – уряд Яценюка тоді змінив кабінет Гройсмана.

До заслуг Абромавичуса як міністра можна зарахувати: запуск системи електронних державних закупівель, ратифікацію угоди про вільну торгівлю з ЄС, домовленість про вільну торгівлю з Канадою.

Скандально відомі суперечки Абромавичуса з Ігорем Кононенком – першому дуже не подобалася "звичка" останнього всюди просувати на посади своїх людей, про що Абромавичус не соромився казати вголос.

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Сергій Лещенко

39 років. За освітою – журналіст. Народний депутат.

Працював на Новому каналі, в "Українській правді".

З 2014 року і досі – нардеп.

Лещенко як журналіст відомий власними та спільними з Мустафою Найємом розслідуваннями.

Як нардеп Лещенко займається питаннями міжнародного співробітництва та імплементації антикорупційного законодавства.

Але найскандальніша історія, пов'язана з іменем Лещенка стосується його "квартирного питання". У вересні 2016 року вибухнув скандал через новину, що Лещенко придбав величезну квартиру в центрі Києва за сім з половиною мільйонів доларів. Тоді як задекларований дохід становив 298 тисяч 424 гривень, та ще 50,7 тисячі євро і 102 тисячі доларів заощаджень. Решту ж грошей, за його словами, він позичив у мами, в друзів з "Української правди", а також доклали із заробітків його тодішньої дівчини діджея Анастасії Топольської.

Розслідування за фактом можливого незаконного збагачення нардепа Лещенка триває досі.

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Руслан Рябошапка

43 роки. За освітою юрист, заступник Міністра юстиції України.

У 2016-2017 – член Національного агентства із запобігання корупції.

у 2011-2013 – заступник директора Департаменту юридичного забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України, 2013-2014 – керівник Департаменту аналізу антикорупційної політики у неурядовій організації "Transparency International Україна".

У 2016 році фігурував у скандалі з появою в реєстрі електронних декларацій фальшивого запису, зробленого від його імені.

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