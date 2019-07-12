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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Володимир Зеленський та Борис Філатов уклали парі

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      Володимир Зеленський та Борис Філатов
      Володимир Зеленський та Борис Філатов

      Реконструкцію верхньої частини Центрального мосту завершать до Дня міста.

      До цього часу тут повністю відремонтують дорожнє покриття, вкладуть додатковий ряд деформаційних швів, протягнуть мережу тролейбусних ліній. Хід робіт 12 липня оглянули Президент України Володимир Зеленський та міський голова Дніпра Борис Філатов.

      "Ми стали єдиною громадою в Україні, яка коштом лише міського бюджету наважилась виконати таку масштабну реконструкцію. До початку капітального ремонту Центральний міст був у жахливому стані. Зношені балки та металеві конструкції переправи могли спричинити справжню катастрофу. Було багато труднощів: підрядник, який зривав усі терміни; додаткові роботи, які неможливо було передбачити до початку ремонту, бо ніхто не знав, у якому стані міст під асфальтом. Проте зараз ми можемо з усією відповідальністю казати, що вже на День міста Новий міст буде відкрито, і він буде повністю безпечним і комфортним для усіх учасників дорожнього руху", – зазначив Борис Філатов.

      Президент України у свою чергу запропонував Борису Філатову укласти парі, на яке мер одразу погодився: якщо ремонт мосту не завершать до 14 вересня – Борис Філатов йде у відставку.

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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Борис Філатов Новини Дніпра
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