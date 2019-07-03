Офіційний візит Зеленського до Канади: про що домовився

Володимир Зеленський 2 липня з офіційним візитом прибув до Канади. У Торонто президент зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд та спецпредставником США з питань України Куртом Волкером. Про що вже вдалось домовитись – читайте у матеріалі 24 каналу.

Зустріч з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд

Володимир Зеленський розпочав свій офіційний візит із зустрічі з очільницею закордонного відомства. Насамперед обговорили важливість об'єднання міжнародної коаліції для протидії російській агресії.

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Український гарант подякував Канаді за підтримку, яку вона надає Україні на двосторонньому рівні, зокрема, у співпраці "Великої сімки" та ООН. За словами Зеленського, курс України на повноправне членство в ЄС і НАТО залишається незмінним.

Президент також обговорив важливе питання, що стосується боротьби проти агресії Росії, яку вона проявляє в Україні та в усьому цивілізованому світі.



Володимир Зеленський та Христя Фріланд / Фото прес-служба президента

Христя Фріланд згадала й про повернення РФ до ПАРЄ. Вона зазначила, що Канада не підтримує це рішення та погоджується з позицією України.

Ми погоджуємося з Україною та іншими партнерами, що права Росії у ПАРЄ не повинні були бути відновлені в односторонньому порядку, що сталося минулого тижня,

– заявила Фріланд.

Як Росію повернули у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Через несплату її неодноразово погрожували виключити із Ради Європи, а Росія, зі свого боку, поривалась піти сама.



Однак 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. А президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.

Вшанування жертв Голодомору

Опісля на главу держави вже чекали біля меморіалу жертвам Голодомору. До нього Зеленський разом із дружиною поклали символічні композиції з колосків.



Зеленський біля меморіалу жертвам Голодомору / Фото прес-служба президента

Окрім цього, президентське подружжя взяло участь у запланованій екскурсії, організованій в рамках проекта Holodomor National Awareness Tour.



Президентське подружжя України в Канаді / Фото прес-служба президента

Зустріч з представником МВФ Девідом Ліптоном

Володимир Зеленський заявив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для України. Він висловив сподівання, що новий парламент прийматиме реформаторські закони.

Україна налаштована проводити важливі реформи, спрямовані на стійкий економічний розвиток. Вже сьогодні економіка України зростає на 2-3% у рік, але цього недостатньо, бо суспільство вимагає більшого,

– сказав Зеленський Ліптону під час зустрічі.

Глава держави запросив делегацію МВФ повторно навідатися до Києва, аби досягнути домовленостей щодо нової програми.



Володимир Зеленський та Девід Ліптон / Фото прес-служба президента

Зустріч з с пеціальним представником США Куртом Волкером

Володимир Зеленський висловив слова вдячності Волкеру та Адміністрації Президента США за допомогу для України.

Глава держави наголосив, що Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях врегулювання конфлікту на Донбасі. Підтвердженням є "перезапуск" роботи українських представників у Тристоронній контактній групі, кроки у напрямку активізації Нормандського формату та розведення сил і засобів у Станиці Луганській.

Great meeting with President @ZelenskyyUa -- clear commitment to peace in Donbas, but Russia needs to do its part. He pledged his strong commitment to reforming Ukraine which we fully support. pic.twitter.com/9tanBHL1ZV — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 3 липня 2019 р.

Однак президент України наголосив, що Росія не демонструє волі для врегулювання конфлікту.

Зустріч з очільником канадського уряду Джастіном Трюдо

Під час зустрічі політики обговорили низку важливих питань. Насамперед розмовляли про звільнення моряків та врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Впевнений, що ми досягнемо реального прогресу тільки політико-дипломатичним шляхом. Врешті ми змусимо Росію зупинити ескалацію, забезпечити повне припинення вогню, розведення сил і звільнення всіх наших українських полонених,

– сказав Зеленський.

Президент хоче посилити співпрацю з Канадою у військовій сфері. Йдеться, зокрема, про канадську військову тренувальну місію UNIFIER, яка буде діяти в Україні до 2022 року.



Володимир Зеленський та Джастін Трюдо / Фото Едуарт Крижанівський

Окрім цього, Трюдо і Зеленський мають невдовзі підписати угоду про постачання в Україну бронетехніки.

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Згадали також й про найголовніший мирний спосіб тиску на Росію – санкції. Канадський прем'єр наголосив, що Канада готова розглянути їхнє розширення, "оскільки Україна – її друг".

На наше переконання, дуже важливо, щоб РФ дійсно продемонструвала позитивні дії. Ми й надалі твердо стоятимемо із Україною, у тому числі накладаючи санкції на російських посадовців,

– наголосив Трюдо.

Сторони також анонсували угоду про молодіжні обміни, завдяки яким українці зможуть подорожувати до Канади за спрощеною системою. А також про надання Україні 25 мільйонів доларів впродовж наступних шести років на розвиток демократичних реформ в країні. Про них політики продовжили розмову вже в рамках міжнародної конференції з питань реформ в Україні.



Під час зустрічі політики обговорили важливі питання / Фото Едуарт Крижанівський

Конференції з питань реформ в Україні

На зустріч з'їхались представники делегацій 37-ми країн світу і 9-ти міжнародних організацій та інституцій. Нашу ж делегацію очолив віце-прем'єр-міністр Степан Кубів.



Конференцію з питань реформ в Україні у Канаді / Фото Едуарт Крижанівський

Про успіхи у своїй реформі медицини під час конференції розповіла, зокрема, Уляна Супрун.

"На попередніх конференціях ми обговорювали тільки можливість цих реформ, зокрема, медичної. Але сьогодні вже 28 мільйонів українців підписали декларації зі своїми лікарями. І ми вже створили національний сервіс охорони здоров'я в Україні на базі якого буде видаватись медичне страхування", – розповіла виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.



Учасники конференції з питань реформ в Україні / Фото Едуарт Крижанівський

Зі своєю промовою на конференції виступив і Володимир Зеленський. Він запросив усіх присутніх вкладати гроші у відновлення зруйнованого Донбасу. А згодом заявив, що Україна має керуватися насамперед власними інтересами. Аби вчергове не стати заручником чужих геополітичних ігор.

Вклад України у перемогу над нацизмом – життя мільйонів людей і були перші хто віддав ядерну зброю і заплатили велику ціну за це, очевидно. Ми не можемо бути наївними і завжди розрізняти, коли важливими є пріоритети міжнародні, а коли наші – національні,

– сказав Зеленський.

Міжнародна конференція з питань реформ в Україні триватиме до п'ятниці, 5 липня.