Володимир Зеленський вразив прихильників відмінною фізичною формою: відео
Український телеведучий та актор Володимир Зеленський, відомий за участю в гумористичному колективі "Квартал 95", показав, як тренується в спортивному залі.
На Instagram-сторінці шоу-мен опублікував нове відео, на якому видно, як актор підтримує свою фізичну форму.
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Володимир Зеленський віджимається від підлоги, піднімаючи гантелі. Потім актор качає м'язи рук важчими гантелями. Важкі вправи він робить під наглядом особистого тренера, який зафільмував кадри у спортивному залі.
Вчора був "Вечірній квартал", а сьогодні пора братись за роботу,
– жартома підписав відео Володимир Зеленський.
У стилі гумориста користувачі соцмережі коментували допис. "Володимир Олександрович скоро так Шварцом (Шварценегером, – ред.) стане", "У двері "Кварталу" не пройде", "Дядько Вова-супермен", – кумедно писали прихильники актора.