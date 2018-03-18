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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Володимир Зеленський вразив прихильників відмінною фізичною формою: відео

2081 Читать новость на русском
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Фото з вільних джерел

Український телеведучий та актор Володимир Зеленський, відомий за участю в гумористичному колективі "Квартал 95", показав, як тренується в спортивному залі.

На Instagram-сторінці шоу-мен опублікував нове відео, на якому видно, як актор підтримує свою фізичну форму.

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Володимир Зеленський віджимається від підлоги, піднімаючи гантелі. Потім актор качає м'язи рук важчими гантелями. Важкі вправи він робить під наглядом особистого тренера, який зафільмував кадри у спортивному залі.

Вчора був "Вечірній квартал", а сьогодні пора братись за роботу,
– жартома підписав відео Володимир Зеленський.

У стилі гумориста користувачі соцмережі коментували допис. "Володимир Олександрович скоро так Шварцом (Шварценегером, – ред.) стане", "У двері "Кварталу" не пройде", "Дядько Вова-супермен", – кумедно писали прихильники актора.

Теги: Новини України LifeStyle Квартал 95
Джерело: 24 Канал
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