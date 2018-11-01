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      Володимир Зеленський з'явився в кліпі гурту "Антитіла": ефектне відео

      1363 Читать новость на русском
      Гурт "Антитіла"
      Гурт "Антитіла"

      Український гурт "Антитіла" продовжує дивувати своїх прихильників новинками. Колектив презентував новий кліп "LEGO", в якому знявся гуморист та актор Володимир Зеленський.

      Відомо, що гурт "Антитіла" дедалі частіше співпрацюють з кінематографом. Їхні пісні стають головними саундтреками до популярних українських фільмів та серіалів. Винятком не стала й пісня "LEGO".

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      У кліпі до запального треку з'являються кадри з комедії "Я, Ти, Він, Вона", прем'єра якої запланована на 27 грудня. Окрім цього, фронтмена гурту Тараса Тополю посеред ролика замінює головний актор з фільму Володимир Зеленський. За словами музиканта, зйомки були дуже насиченими.

      Можна багато і в деталях розказувати про те, як ми вигадували і будували декорацію для кліпу... Але всі ці історії бліднуть у порівнянні з тим, як натхненно Зеленський крутив колесо прямо в кадрі! В той момент я переконався, що пісня йому дійсно дуже подобається,
      – розповів про зйомки Тарас Тополя. 

      Попри незвичну назву трек "LEGO" має досить символічний підтекст. Лідер гурту "Антитіла" зізнався, що це не просто саундтрек до комедії, а історія України, яка наразі переживає не найлегші часи. 

      "Пісня "LEGO" – не просто лише саундтрек до комедійної драми "Я, Ти, Він, Вона". Ця пісня про нашу з вами країну, що переживає чи не найдраматичніший період своєї історії. Закрийте очі і уявіть, що люди зі Сходу і Заходу співають її один одному. І десь всередині душі, попри всі чвари кожен хоче зібрати цей наш спільний поламаний конструктор так, щоб наступив мир і спокій", – додав Тарас Тополя. 

      Дивіться кліп гурту "Антитіла" до пісні "LEGO" (відео):

      Текст до пісні гурту "Антитіла" – "LEGO" 

      Котам під хвіст всі плани,
      Зламалась наша любов із реклами.
      Попіл димить після драми,
      І тільки пластик палає між нами.
      Заховай свій останній пазл,
      Не зникай, у фіналі ми знов будем разом.

      Приспів:
      Знав би як, склав би так як треба,
      Це лего, це лего.
      Я злажав, так буває під небом,
      Ми – лего! Лиш лего!
      На цій кухні так пусто без тебе,
      Ми –лего! Ми – лего!
      Хто люби, хто топив сам за себе,
      В цьому лєго, де я, ти, він, вона. 

      Видно це дно океану,
      Від нього ми відштовхнемся ногами.
      Наверх – до світла між нами,
      На самий старт, щоб вернутись до тями.
      Відмотай цей останній кадр,
      Не зникай, у фіналі ми знов будем разом.

      Теги: Новини України LifeStyle Музика Антитіла Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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