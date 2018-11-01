Володимир Зеленський з'явився в кліпі гурту "Антитіла": ефектне відео
Український гурт "Антитіла" продовжує дивувати своїх прихильників новинками. Колектив презентував новий кліп "LEGO", в якому знявся гуморист та актор Володимир Зеленський.
Відомо, що гурт "Антитіла" дедалі частіше співпрацюють з кінематографом. Їхні пісні стають головними саундтреками до популярних українських фільмів та серіалів. Винятком не стала й пісня "LEGO".
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У кліпі до запального треку з'являються кадри з комедії "Я, Ти, Він, Вона", прем'єра якої запланована на 27 грудня. Окрім цього, фронтмена гурту Тараса Тополю посеред ролика замінює головний актор з фільму Володимир Зеленський. За словами музиканта, зйомки були дуже насиченими.
Можна багато і в деталях розказувати про те, як ми вигадували і будували декорацію для кліпу... Але всі ці історії бліднуть у порівнянні з тим, як натхненно Зеленський крутив колесо прямо в кадрі! В той момент я переконався, що пісня йому дійсно дуже подобається,
– розповів про зйомки Тарас Тополя.
Попри незвичну назву трек "LEGO" має досить символічний підтекст. Лідер гурту "Антитіла" зізнався, що це не просто саундтрек до комедії, а історія України, яка наразі переживає не найлегші часи.
"Пісня "LEGO" – не просто лише саундтрек до комедійної драми "Я, Ти, Він, Вона". Ця пісня про нашу з вами країну, що переживає чи не найдраматичніший період своєї історії. Закрийте очі і уявіть, що люди зі Сходу і Заходу співають її один одному. І десь всередині душі, попри всі чвари кожен хоче зібрати цей наш спільний поламаний конструктор так, щоб наступив мир і спокій", – додав Тарас Тополя.
Дивіться кліп гурту "Антитіла" до пісні "LEGO" (відео):
Текст до пісні гурту "Антитіла" – "LEGO"
Котам під хвіст всі плани,
Зламалась наша любов із реклами.
Попіл димить після драми,
І тільки пластик палає між нами.
Заховай свій останній пазл,
Не зникай, у фіналі ми знов будем разом.
Приспів:
Знав би як, склав би так як треба,
Це лего, це лего.
Я злажав, так буває під небом,
Ми – лего! Лиш лего!
На цій кухні так пусто без тебе,
Ми –лего! Ми – лего!
Хто люби, хто топив сам за себе,
В цьому лєго, де я, ти, він, вона.
Видно це дно океану,
Від нього ми відштовхнемся ногами.
Наверх – до світла між нами,
На самий старт, щоб вернутись до тями.
Відмотай цей останній кадр,
Не зникай, у фіналі ми знов будем разом.