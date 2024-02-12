У 17-річного баскетболіста Володимира Єрмакова – численні травми. Внаслідок цього він помер у лікарні. За життя Артема Козаченка борються медики, він – у реанімації. Як зазначає Федерація баскетболу, причиною нападу на Володимира та Артема стала їхня національність.

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Команда була поруч з хлопцями у лікарні

Відомо, що стався трагічний інцидент у німецькому Дюссельдорфі. Там Володимир Єрмаков, а також Артем Козаченко виступали за місцеву молодіжну команду ART Giants (U-19).

Напередодні чергового матчу на них напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці. Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації. Місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки,

– зазначають у Федерації баскетболу міста Київ.



Володимир Єрмаков займався баскетболом змалку / Колаж Федерації

У Федерації 11 лютого також оголосили про збір для батьків загиблого баскетболіста. Ви можете підтримати його рідних, переказавши кошти на картку: 5375414113406887 (Геннадій Єрмаков, батько).

Відомо, що Володимир Єрмаков займався баскетболом змалку. Він грав у дитячих командах "Тейваз", а також "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12". Також він виступав на чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії у складі юнацької збірної України (U-16).

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