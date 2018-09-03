Володимира Балуха перевели в іншу камеру, – Чийгоз

Керівництво Сімферопольського СІЗО перевело українського політв'язня Володимира Балуха, який голодує вже 169 день, в іншу камеру.

Раніше 24 канал писав про те, що стан Володимира Балуха значно погіршився, а керівництво СІЗО збиралося відправити його у карцер.

Читайте також: Надкритичний стан українських бранців Кремля: Денісова звернулася до Москалькової

3 вересня заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що Балуха таки перевели в іншу камеру, щоправда, не в карцер.

Його перевели іншу камеру на другий поверх. Це двомісна камера. Поки в карцер його не відправили, але намагаються,

– наголосив Чийгоз.

Додамо, що раніше правозахисники повідомили, що за час голодування Володимир Балух схуд на понад 30 кілограмів.

5 липня незаконний "Раздольненський районний суд" окупованого Криму визнав українського політв’язня Володимира Балуха винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання. Так, Балуха засуджено до 5 років ув’язнення та штрафу у розмірі 10 тисяч рублів.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.



Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.