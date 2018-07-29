Володимир Кличко повернеться на ринг: відомо причину

Український боксер Володимир Кличко повернеться на ринг, щоб допомогти володареві чемпіонських титулів за версіями WBO, IBF і WBA в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО) підготуватися до бою з Олександром Повєткіним (34-1, 24 КО).

Легенда українського боксу має стати одним із спаринг-партнерів британця в його тренувальному таборі, повідомляє видання Luckypunch.net.

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Бій Джошуа і Повєткіна відбудеться 22 вересня в Лондоні на стадіоні "Уемблі". На кону будуть стояти чемпіонські пояси WBA, IBF, WBO і IBO.

Нагадаємо, саме Кличко завдав Повєткіну єдину на даний момент поразку в кар'єрі. Також українець проводив бій і проти Джошуа – після поразки від британця Кличко завершив кар'єру.

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