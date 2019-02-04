Володимир Кличко знову натякнув на своє повернення в ринг

Колишній домінуючий чемпіон в суперважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 КО) натякнув на своє повернення в ринг. І зробив це через соцмережі.

Володимир Кличко поділився постом легендарного Джорджа Формана в Twitter, викликавши нову хвилю обговорень про своє потенційне повернення на ринг.

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1994-го року мені було 45 років, і тоді я перебував у своєму найкращому стані в кар'єрі. Я міг битися і думати, насолоджувався своїми тренуваннями,

– таким є повідомлення Формана.

1994 I was 45 years old I was the best fighter ever I’d been , I could fight and think. And I enjoyed my training https://t.co/ZH87ejI7cA — George Foreman (@GeorgeForeman) 2 февраля 2019 г.

І під цим повідомленням розпочалося обговорення ймовірності повернення Кличка-молодшого.

24 канал писав, що Володимир Кличко веде попередні переговори з онлайн-стрімінгом DAZN, а в січні 2019-го року авторитетний британський експерт Стів Барнс заявив про те, що українець збирається повернутися в ринг.

Сам же Володимир, спростував інформацію про те, що може невдовзі повернутися на ринг, назвавши це "першоквітневим жартом".

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