У Києві 20 липня в орендованій квартирі знайшли мертвим Олексія Кучапіна. Він був відомим волонтером, а через свою діяльність, кажуть друзі, постійно отримував погрози.

Факти з біографії Олексія Кучапіна – читайте в матеріалі 24 каналу.

Важливо Волонтера Кучапіна знайшли мертвим у Києві: що відомо про його смерть

Хто такий Олексій Кучапін

Він був керівником благодійної організації "Дім милосердя". Олексію Кучапіну було всього 39 років, а 9 серпня мало б виповнитися 40. Жив волонтер у Дніпрі, та працював здебільшого в Києві.

В Олексія Кучапіна була християнська освіта в Одеській богословській семінарії. Освіту він здобував у період 2011 – 2015 років.

Разом зі своїм проєктом волонтер допомагав бездомним, а також тим, хто постраждали від торгівлі людьми й потрапили в рабство.

Їм усім надавали гуманітарну і юридичну допомогу. Зокрема, бездомних одягали й годували, а тим, хто потерпів від рабства, допомагали розслідувати те, що з ними трапилося.

Також Олексій Кучапін разом з "Домом милосердя" допомогав людям, які опинилися на вулиці через квартирних шахраїв. Під час карантину Олексій за свої гроші винаймав квартири для бездомних людей.

Останнім часом Льоша активно займався розслідуванням продажів дітей на експорт. Він намагався допомогти вирватися з рабства незаконно утримуваним під ці "програми" дівчаткам-сиротам,

– розповів друг волонтера священник-волонтер Захарія Керстюк.

В Олексія Кучапіна залишилася дружина Олена. Лише 6 липня 2020 року в подружжя народилася дочка Емма.

Загадкова смерть Кучапіна

Він поїхав 16 липня з Дніпра до Києва. Для цього волонтер використав сервіс BlaBlaCar. Вже невдовзі Олексій Кучапін перестав виходити на зв'язок.

Рідні й друзі волонтера розпочали пошуки й повідомили про зникнення в поліцію. Пошуки тривали майже тиждень, поки 22 липня тіло Кучапіна не знайшли в орендованій квартирі в Дніпрі.

Поліція одразу ж повідомила, що це, найімовірніше, була природня смерть. Втім розтин тіла таки провели, але не захотіли показувати тіло рідним.

До слова Загинув Олексій Кучапін: друзі не вірять у природну смерть волонтера

Загадковості цій смерті додають кілька фактів. По-перше, його телефон знайшли викинутим, звідки були видалені всі чати з іншими волонтерами, а також згадки про поїздку до столиці.

Крім того, колеги Олексія Кучапіна розповіли, що і їм, і покійному особисто регулярно надходили погрози через їхню діяльність. Доходило до погроз убивством.

Ще один підозрілий факт – квартира, де знайшли тіло волонтера. Її власник не захотів говорити з колегами покійного, бо, мовляв, вони не змогли його захистити.

Крім того, власник квартири після смерті викинув з квартири диван, який був повністю в крові. Його помітили просто під будинком. Це викликає величезні підозри, якщо смерть була "природньою".