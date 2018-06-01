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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Волонтер розповів, чому російська влада звела колючий дріт на кордоні з ОРДЛО

План Б 604 Читать новость на русском

Про те, що Росія, в принципі, відмовляється від тих, кого посилає воювати на Донбас – в програмі "План Б" розповів волонтер і засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

1 червня Кремль закрив кордон для жителів непідконтрольних Україні територій. Усе – через проведення Чемпіонату світу з футболу. Більше того, на кордоні з ОРДЛО російська влада спорудила фортифікаційні споруди, зокрема звела огорожу з колючим дротом.

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"Я думаю, що росіяни хочуть, щоб найманці до них не повертались. Росіяни їм (найманцям – 24 канал) часто мусолять мозок, а потім не пускають назад. Взагалі, для найманців, що воюють в ОРДЛО, повернутись в Росію часто буває проблемою", – зазначив волонтер Дейнега.

Також у програмі: про штурм Луганського прикордонного загону у 2014 році

"Штурм Луганського прикордонного загону розпочався в ніч з 1 на 2 червня о 4 годині ранку 2014 року. Тому, фактично, це вже було 2 червня. Оборона загону тривала не 4 дні, а, фактично, 3. Останній військовослужбовець залишив прикордонний загін близько 3 – 3:30 вже 4 червня", –полковник ДПСУ у відставці Сергій Дейнеко.

Також він зазначив, що телефонний зв'язок з колегами з РФ існував до останнього. Адже навіть після того, як було передислоковано управління Луганського прикордонного загону, все одно залишилися підрозділи, які не були охоплені "полум'ям війни".

Дейнеко запевнив, що в їхньому прикордонному загоні не було такої ситуація, коли б вони були кинуті напризволяще. Йдеться про те, що у них був зв'язок з Києвом і з керівництвом Державної прикордонної служби. За його словами, вони отримували команди і доповідали про всі зміни в обстановці, тому ситуація була контрольована.

"Ну а те, що все одно відбудеться штурм, відбудуться спроби переломити нас, та схилити на бік так званої ЛНР, або знищити, – це стало зрозумілим десь тижні за два до безпосередньо штурму", – додав полковник у відставці.

Більше – дивіться у програмі.

Теги: Новини Росії План Б Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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