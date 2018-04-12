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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Волонтери виклали у мережу базу даних військ РФ, помічених в Україні, Грузії, Сирії

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Військові РФ
Військові РФ / Фото з відкритих джерел

Міжнародна волонтерська група InformNapalm оприлюднила інтерактивну базу даних, яка доводить російську військову присутність в Україні, Грузії і Сирії.

Про це повідомляє InformNapalm.

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Таку базу даних збирали 4 роки. Наразі в базі 44 типи російської техніки, понад 1300 військовослужбовців з 89-ти формувань російської армії. Переходячи на сторінку кожного виду техніки чи підрозділу, можна побачити місце і час, де вони були зафіксовані.

В одну базу помістили близько 1700 розслідувань. Вони систематизовані і розділені на дві групи: російське озброєння, виявлене на Донбасі; підрозділи російської армії, що брали участь в агресії проти України, Грузії, Сирії.

До слова, миротворча місія ООН на Донбасі має охопити всю окуповану територію, включаючи тимчасово неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону.

Теги: Новини України Новини Росії Війна у Сирії Війна на Донбасі Новини Грузії Зброя Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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