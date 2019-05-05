Волонтери вивезли з Евересту три тонни сміття: фото

Волонтери вирішили почистити найвищу точку світу – гору Еверест. За перші тижні акції 14 ентузіастів зібрали близько 3 тонн сміття.

Зазначимо, що в лютому зону заповідника Еверест частково закривали для туристів на невизначений період через величезні купи сміття, лише пропускали альпіністів за спеціальними дозволами.

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Три тонни сміття, яке зібрали волонтери, прирівнюють до маси двох позашляховиків або одного дорослого бегемота, передає сайт CNN.

Екоактивісти планують впродовж 45 днів зібрати ще з 10 тонн відходів. Вивозити знахідки з гори висотою під 9 тисяч метрів доводиться за допомогою гелікоптера.

Серед знахідок – порожні банки, пляшки, альпіністське спорядження.

Як волонтери прибирали Еверест: фото



Крім того, знайдені вже чотири тіла загиблих. На одній з найпопулярніших серед альпіністів вершин після сходження лавини залишається не тільки сміття, а й людські тіла, які неможливо вивезти. Починаючи з 1922 року, коли була зафіксована перша смерть при сходженні на вершину, на горі померли при різних обставинах понад 200 осіб. Більшість з них досі залишаються на Евересті.

Що відомо про Еверест?Гора Джомолунгма або Еверест – це найвища вершина земної кулі, що розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Її висота становить 8848,43 метри над рівнем моря. На вершині Евересту дме вітер із швидкістю 200 кілометрів на годину, а температура вночі знижується до мінус шістдесяти. Підйом на вершину триває близько двох місяців — з акліматизацією й установленням проміжних таборів.



Загалом гора налічує 15 маршрутів сходжень. Першою українкою, яка підкорила Еверест, стала Ірина Галай. А за останні вісім років з боку Тибету на Еверест піднялися понад 20 тисяч людей з понад 40 країн світу.