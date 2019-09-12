Волонтери встановили прапори на могилах загиблих бійців АТО, а їх зняли: фото до та після

На Краснопільському цвинтарі активісти встановили синьо-жовті прапори біля могил загиблих бійців АТО. Дніпровські комунальники зняли їх.

Представниця ініціативної групи, волонтерка батальйону "Донбас" Аліна Смірнова розповіла, що у серпні активісти власним коштом встановили на могилах бійців на Краснопільському кладовищі 8 прапорів батальйону "Донбас" та 21 прапор України, повідомляє "Радіо Свобода".

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Однак директорка департаменту соцполітики мерії Дніпра Юлія Дмитрова сказала, що активісти не узгодили з міською владою та адміністрацією цвинтаря встановлення кількох десятків металевих флагштоків із прапорами.

У Дніпрі на кладовищі активісти встановили прапори на могилах загиблих воїнів, але комунальники їх зняли/ Фото з фейсбуку Галини Пугачьової

Дмитрова наголосила, що встановленим прапорам не могли гарантувати збереження на цвинтарі. Окрім того, на адресу мерії почали надходити скарги. Вона запевнила, що прапори та флагштоки були зняті акуратно й нині вони зберігаються в адміністрації цвинтаря.

Ми домовились упродовж пів року встановити однотипні пам’ятники на могилах бійців, імена яких були встановлені. Наступний момент – замінити хрести на могилах невстановлених бійців. Встановити єдиний великий флагшток біля пам’ятної стели з Державним прапором України, щоб на державні свята його піднімати, а під час жалобних заходів – приспускати,

– додала Дмитрова.

За цими всіма могилами стежить КП "Ритуальні послуги" та адміністрація Краснопільського цвинтаря, яка відповідає за порядок. Дмитрова наголосила, що "приходити й щось там самочинно робити біля чужих могил не можна".

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Тим часом, волонтерка батальйону "Донбас" Аліна Смірнова розповіла, що зняття прапорів викликало обурення в ініціаторів проекту й родин загиблих. Активісти наполягатимуть , щоб прапори батальйону "Донбас" були повернуті на місце, на кожну могилу.

На цьому цвинтарі загалом поховано 11 бійців "Донбасу". Якщо вони не повернуть прапори на місце, ми їх встановимо самі. А ще – документи про це ляжуть на стіл президенту,

– наголосила активістка.



Так виглядали прапори, встановлені на могилах/ Фото з фейсбуку Галини Пугачьової