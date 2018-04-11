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Волонтери зняли на відео обстріли проросійських бойовиків із Донецька

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Волонтери з
Волонтери з "Повернись живим" зняли на відео обстріли проросійських бойовиків із Донецька / Ілюстративне фото

У середу вранці, 11 квітня, проросійські бойовики обстріляли з Київського району окупованого Донецька позиції українських військових. Цей обстріл на відео зняли волонтери фонду "Повернись живим" і опублікували його у Facebook.

"Так "звучить" обстріл наших позицій зі сторони тимчасово окупованої території", – зазначили волонтери.

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Окрім того, із посиланням на розвідників, повідомляється про прибуття великої кількості боєкомплекту, про десятки одиниць нових танків окупантів, БМП-2 та самохідних артилерійських установок, а також великої кількості особового складу.

Волонтери також повідомили, що за останні 5 днів на окупованих територіях Донбасу отримали поранення 15 українських військових, були знищено 6 житлових будинків мирних жителів.

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Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Волонтери
Джерело: 24 Канал
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