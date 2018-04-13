Волонтери зняли щемливий кліп на пісню Жадана про українських захисників: відео

Благодійний фонд "Повернись живим" спільно з гуртом "Лінія Маннергейма" та письменником Сергієм Жаданом презентували кліп на пісню "Колискова".

Відео розповідає історії трьох жінок – доньки розвідника, матері снайпера та дружини розвідника. Усі вони чекають з війни своїх чоловіків.

Читайте також: Будь котиком: як в Україні обміняти час на добрі справи онлайн

Слова до "Колискової" написав відомий український поет та письменник Сергій Жадан, а виконали композицію музиканти гурту "Лінія Маннергейма" та лідерка групи "Крихітка" Саша Кольцова.

Ця пісня стала мелодією благодійного додатку Wake App in Peace – будильника, який за кожну "проспану" хвилину збирає гроші на допомогу українській армії.

Дивіться відео на пісню "Колискова":

Волонтери "Повернись живим" описали історію створення цього відео і розповіли, хто причетний до цієї доброї справи.