Волонтерка та співзасновниця фонду "Трініті Україна" Катя Ковальова в ефірі 24 Каналу пригадала події весни 2022 року. Тоді в Україні бракувало життєво необхідних ліків – зокрема Л-Тироксину та інсуліну.

Ліки доставляли з інших країн

У певний момент черга на отримання медикаментів сягнула 3,5 тисячі людей. Волонтери змушені були доставляти ліки з Литви, Латвії та інших країн, де їх можна було придбати без рецепта.

Люди просто дійсно помирали в муках. Коли я отримувала ліки, я розподіляла, щоб вони ділили. Припустимо, людині треба 50 грамів Л-Тироксину. Ми домовлялися, що вони будуть пити по 25. Ну, щоб хоча б продовжити. Отак я ділила просто по дві таблетки кожній людині, щоб у них щось було. Але були в мене такі, що дійсно померли,

– пригадала Катя Ковальова.

Це були люди, які перебували в окупації, і можливості передати їм медикаменти не було. Катя також пригадала історію, як Червоний Хрест підвів її: організація взяла дуже дорогі ліки для онкохворих, вартість однієї дози становила 1047 гривень. Проте медикаменти так і не доставили в Гостомель та Бучу та не повернули Катерині.

"Просто зникли. Домовленість була така: ви кладете в прозорий пакет, підписуєте конкретну адресу, номер телефону, щоб було видно, що там – ніяких коробок, нічого. Я трьом людям передавала", – сказала Ковальова.

Вона додала, що у неї досі залишаються великі питання щодо їхньої діяльності. Вони продовжують працювати та відкривати нові офіси.

Які дії та рішення Червоного Хреста підпадали під критику?