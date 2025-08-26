Люди вмирали в муках, – волонтерка розповіла, як їх підставив Червоний Хрест на початку війни
- На початку війни в Україні бракувало життєво необхідних ліків, що призвело до летальних випадків серед людей без доступу до медикаментів.
- Волонтерка Катя Ковальова розповіла, як Червоний Хрест не доставив дорогі ліки для онкохворих, які вона передала для транспортування, що викликало недовіру до організації.
На початку війни велика частина людей залишилася без ліків. Волонтери завозили медикаменти з інших країн і доставляли їх адресно. Втім, через брак медикаментів траплялися летальні випадки.
Волонтерка та співзасновниця фонду "Трініті Україна" Катя Ковальова в ефірі 24 Каналу пригадала події весни 2022 року. Тоді в Україні бракувало життєво необхідних ліків – зокрема Л-Тироксину та інсуліну.
Ліки доставляли з інших країн
У певний момент черга на отримання медикаментів сягнула 3,5 тисячі людей. Волонтери змушені були доставляти ліки з Литви, Латвії та інших країн, де їх можна було придбати без рецепта.
Люди просто дійсно помирали в муках. Коли я отримувала ліки, я розподіляла, щоб вони ділили. Припустимо, людині треба 50 грамів Л-Тироксину. Ми домовлялися, що вони будуть пити по 25. Ну, щоб хоча б продовжити. Отак я ділила просто по дві таблетки кожній людині, щоб у них щось було. Але були в мене такі, що дійсно померли,
– пригадала Катя Ковальова.
Це були люди, які перебували в окупації, і можливості передати їм медикаменти не було. Катя також пригадала історію, як Червоний Хрест підвів її: організація взяла дуже дорогі ліки для онкохворих, вартість однієї дози становила 1047 гривень. Проте медикаменти так і не доставили в Гостомель та Бучу та не повернули Катерині.
"Просто зникли. Домовленість була така: ви кладете в прозорий пакет, підписуєте конкретну адресу, номер телефону, щоб було видно, що там – ніяких коробок, нічого. Я трьом людям передавала", – сказала Ковальова.
Вона додала, що у неї досі залишаються великі питання щодо їхньої діяльності. Вони продовжують працювати та відкривати нові офіси.
Які дії та рішення Червоного Хреста підпадали під критику?
- Червоний Хрест не виключив Росію зі свого складу. У Міністерстві закордонних справ відреагували на це рішення організації. У МЗС зазначили, що РЧХ не дає справедливої оцінки діям Росії на тимчасово окупованих територіях України.
- Міжнародний комітет Червоного Хреста зміг покращити умови перебування для російських полонених. Зокрема, організація забезпечила в’язнів презервативами та виборола право дивитися прямо під час шикування.
- МЧХ надалі приймає скарги російських солдатів і досягає певних успіхів у відстоюванні їхніх забаганок.