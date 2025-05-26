Пакети зі тілами собак й кістки в саду: у Галичі викрили моторошний "притулок" для тварин

У Галичі поліція шукає псевдоволонтерку, яка брала на перетримку тварин. На подвір'ї орендованого будинку виявили тіла мертвих собак.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис франківчанки Люди Рой та поліцію Івано-Франківщини.

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Що відомо про катування тварин на Івано-Франківщині

Люда Рой розповіла, що підозрювана проживала в орендованому будинку з чоловіком та двома дітьми і впродовж кількох років надавала платні послуги з перетримки тварин. Жінка каже, що власник помешкання навідувався рідко, але коли "волонтерка" перестала виходити на зв'язок, то приїхав перевірити.

Чоловік застав зачинену хату, де крізь вікна було видно голодних тварин. Після цього підозрювана приїхала на місце і поприв'язувала собак на вулиці. Поліцію про інцидент не повідомляли.

Через деякий час власники будинку навідалися знову і виявили ще моторошнішу картину.

На подвір'ї було 2 трупи собаки, один на подвір'ї накритий шифером. Також були знайдені в саду старі кістки. Можливо набагато більше тварин було закатовано та поховано там,

– каже жінка.

Після звернення про загибель тварин до будинку навідалися правоохоронці, які виявили тіла трьох собак у чорних поліетиленових пакетах. Ще одну тварину у важкому стані передали ветеринарам для лікування. Авторка допису припускає, що це Герцог, який колись важив 40 кілограмів, а зараз схуд до 14.

Собака, який був на перетримці у "волонтерки" / фото Люди Рой

"Волонтерки", яка орендувала будинок, у помешканні не було. Йдеться про жінку, 1999 року народження. Поліцейські встановили, що в будинку вона утримувала власних тварин, а також брала собак на перетримку. Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення її місця перебування з метою притягнення до відповідальності", – зазначають у поліції.

Слідчі Галича відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Підозрюваній загрожує до 3 років позбавлення волі.