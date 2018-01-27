Волонтерку Зінкевич та письменницю Забужко в Італії нагородили престижними відзнаками

Відзнаку блаженного священномученика Омеляна Ковча у суботу, 27 січня, вручили у Римі. Щорічною премією відзначають людей, які проявили героїчні вчинки. Цьогоріч відзнаку Омеляна Ковча отримали шестеро відомих людей, з них двоє українок.

Омелян Ковч – простий український греко-католицький священник, який став праведником народів світу. Хоробро рятував людей, жертвуючи собою. Під час німецької окупації Галичини він хрестив євреїв, аби їх не вбивали загарбники. Врятував більш як півтисячі людей. Однак у 42-му Омеляна Ковча арештували, а пізніше відправили до концтабору "Майданек", де в 44-му він і загинув.

Читайте також: Відбувся допрем'єрний показ стрічки "Міф" про Василя Сліпака, який загинув на Донбасі

Однак, память про нього живе. Його іменем називають вулиці, в честь Омеляна Ковча встановлюють обеліски та присвоюють премії. Щорічна церемонія вручення відзнаки блаженного священномученика відбулась у Римі.

Нею вже всьоме нагороджують людей, які присвятили себе служінню нужденним. Цього року її отримали шестеро видатних людей. Серед них – американський історик Тімоті Снайдер, дипломат Ян Томбінський, кардинал П’єтро Паролін та німецька добродійниця Бриґітта Вебер. Її називають другою Мати Терезою для України. Більше 20 років вона допомагає сотням українських родин, важкохворим та дітям інвалідам.

Великим бажанням мого серця є продовжувати цю діяльність, наскільки мені дозволять родинні обставини та моє здоров'я. Готовність до пожертв надалі залишається ще великою,

– сказала німецька добродійниця Бриґітта Вебер.

Серед лауреатів премії є і дві українки. Письменницю Оксану Забужко відзначили за її видатну літературну працю, чесну і правдиву розповідь про рідний народ, яка стала його голосом у світі.

"Служити життю на супротив тим, хто хоче його знищити, це є та ідея, яку я перейняла, успадкувала від легенди про українського священика, яка формувала мене дівчинкою", – зазначила письменниця Оксана Забужко.

Читайте також: "Зброєю стали гітари": як пісні з Майдану перейшли на передову

Стоячи та під бурхливі аплодисменти супроводжує її весь зал. Вона справжній янгол-охоронець українських військових – Яна Зінкевич. На своїх молодих плечах вона винесла з поля бою 128 поранених бійців. І навіть після пережитої важкої травми знову повернулася на передову.

Єдине, що я можу обіцяти і старатися, це скільки у мене буде сил, скільки мені буде вистачати життя, я і надалі буду продовжувати свою справу і надалі буду рятувати життя,

– запевнила доброволиця-медикиня Яна Зінкевич.

Комітет блаженного Омеляна Ковча засновано у 2010 році. Його почесним головою був кардинал Любомир Гузар. Головна мета організації – толерантність та взаєморозуміння в суспільстві, популяризація соціально-корисної та благодійної діяльності. Лауреатами премії були свого часу Марко й Уляна Супруни, Євген Сверстюк та Ліна Костенко.