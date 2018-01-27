08:48
28 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кірілл запускає власну криптовалюту. Найпалкіший язик Кавказу
Вєсті Кремля
22:49, 26 січня
Вєсті. UA. Корупція зламала робота. Робін Гуд по-українськи
Вєсті.UA
21:27, 26 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Азартні ігри
Згадати все
00:01, 26 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Волонтерку Зінкевич та письменницю Забужко в Італії нагородили престижними відзнаками

22:13, 27 січня 228 Читать новость на русском

Відзнаку блаженного священномученика Омеляна Ковча у суботу, 27 січня, вручили у Римі. Щорічною премією відзначають людей, які проявили героїчні вчинки. Цьогоріч відзнаку Омеляна Ковча отримали шестеро відомих людей, з них двоє українок.

Омелян Ковч – простий український греко-католицький священник, який став праведником народів світу. Хоробро рятував людей, жертвуючи собою. Під час німецької окупації Галичини він хрестив євреїв, аби їх не вбивали загарбники. Врятував більш як півтисячі людей. Однак у 42-му Омеляна Ковча арештували, а пізніше відправили до концтабору "Майданек", де в 44-му він і загинув.

Читайте також: Відбувся допрем'єрний показ стрічки "Міф" про Василя Сліпака, який загинув на Донбасі

Однак, память про нього живе. Його іменем називають вулиці, в честь Омеляна Ковча встановлюють обеліски та присвоюють премії. Щорічна церемонія вручення відзнаки блаженного священномученика відбулась у Римі.

Нею вже всьоме нагороджують людей, які присвятили себе служінню нужденним. Цього року її отримали шестеро видатних людей. Серед них – американський історик Тімоті Снайдер, дипломат Ян Томбінський, кардинал П’єтро Паролін та німецька добродійниця Бриґітта Вебер. Її називають другою Мати Терезою для України. Більше 20 років вона допомагає сотням українських родин, важкохворим та дітям інвалідам.

Великим бажанням мого серця є продовжувати цю діяльність, наскільки мені дозволять родинні обставини та моє здоров'я. Готовність до пожертв надалі залишається ще великою,
– сказала німецька добродійниця Бриґітта Вебер.

Серед лауреатів премії є і дві українки. Письменницю Оксану Забужко відзначили за її видатну літературну працю, чесну і правдиву розповідь про рідний народ, яка стала його голосом у світі.

"Служити життю на супротив тим, хто хоче його знищити, це є та ідея, яку я перейняла, успадкувала від легенди про українського священика, яка формувала мене дівчинкою", – зазначила письменниця Оксана Забужко.

Читайте також: "Зброєю стали гітари": як пісні з Майдану перейшли на передову

Стоячи та під бурхливі аплодисменти супроводжує її весь зал. Вона справжній янгол-охоронець українських військових – Яна Зінкевич. На своїх молодих плечах вона винесла з поля бою 128 поранених бійців. І навіть після пережитої важкої травми знову повернулася на передову.

Єдине, що я можу обіцяти і старатися, це скільки у мене буде сил, скільки мені буде вистачати життя, я і надалі буду продовжувати свою справу і надалі буду рятувати життя,
– запевнила доброволиця-медикиня Яна Зінкевич.

Комітет блаженного Омеляна Ковча засновано у 2010 році. Його почесним головою був кардинал Любомир Гузар. Головна мета організації – толерантність та взаєморозуміння в суспільстві, популяризація соціально-корисної та благодійної діяльності. Лауреатами премії були свого часу Марко й Уляна Супруни, Євген Сверстюк та Ліна Костенко.

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: АТО Нагороди Волонтери
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 27 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Бій Усик – Брієдіс: текстовий онлайн
сьогодні, 01:12 Бій Усик – Брієдіс: текстовий онлайн
6937
Золотий аудитор: як голова Держаудитслужби вправно брехала про свої статки
27 січня, 23:00 Золотий аудитор: як голова Держаудитслужби вправно брехала про свої статки
Дмитро Гнап 750
Головні новини 27 січня: перемога проросійського Земана у Чехії, втрати на фронті
27 січня, 22:05 Головні новини 27 січня: перемога проросійського Земана у Чехії, втрати на фронті
480
Украина слишком гуманно относится к террористам
27 січня, 22:01 Украина слишком гуманно относится к террористам
Блог Соцмережі 1208
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту: історичні факти трагедії
27 січня, 21:25 Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту: історичні факти трагедії
Ігор Саджениця 274
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Потяг "Інтерсіті+" не виїде з Перемишля, поки його не покине Саакашвілі, – Фірсов
 10 вересня 2017 , 14:28
Зорян Шкіряк заворожив мережі відвертими фото
 29 жовтня 2017 , 20:32
Угорщина і Румунія розглядають Україну як ресурс, – експерт
 12 жовтня 2017 , 07:02
Суд арештував елітне авто доньки одіозного Ківалова
 24 січня , 12:22
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук