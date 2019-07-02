Волонтеры просят помочь военному госпиталю в Киеве

В здании Центрального военного госпиталя, которому 260 лет, срочно требует ремонта санузел. Здесь одновременно проходят лечение до 80 пациентов, в том числе, ветераны войны на Донбассе.

Волонтеры собирают на ремонт санузла в отделении психиатрии. Чтобы привести в порядок уборную отделения закрытого типа необходимо порядка 100 тысяч гривен.

Как сообщает на своей странице в Facebook волонтер госпиталя Марина Соколова, пациенты, в том числе, ветераны войны, находятся внутри отделения 90% всего времени лечения.

А, значит, – пишет девушка, – условия их пребывания там должны быть соответствующими.

По словам Соколовой, ранее волонтеры обустроили в психиатрии спортзал и библиотеку, а также установили в нескольких палатах кондиционеры. В "десятке", как называют психиатрию волонтеры и сотрудники госпиталя, одновременно находятся 60-80 пациентов, а зданию отделения уже 260 лет.

Сейчас есть 38 973 грн + 200 долларов + 150 евро. Нужно почти столько же. Помогайте, потому что с такими новостями каждый день, психиатрия нам нужна будет быстрее, чем кажется. А ребята в отделении есть уже сегодня. И санузел – место, которое необходимо всегда, – написала волонтер.

Чтобы помочь отремонтировать уборную в отделении психиатрии Центрального военного госпиталя: 5168 7573 1237 1133 Марина Соколова, Приватбанк с пометкой "психиатрия".

Помощь нужна и на войне: Волонтеры собирают передачу для 20 пленных в Донецке: как можно помочь