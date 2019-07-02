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      Волонтеры просят помочь военному госпиталю в Киеве

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      Главный военный клинический госпиталь
      Главный военный клинический госпиталь / Фото из открытых источников

      В здании Центрального военного госпиталя, которому 260 лет, срочно требует ремонта санузел. Здесь одновременно проходят лечение до 80 пациентов, в том числе, ветераны войны на Донбассе.

      Волонтеры собирают на ремонт санузла в отделении психиатрии. Чтобы привести в порядок уборную отделения закрытого типа необходимо порядка 100 тысяч гривен.

      Как сообщает на своей странице в Facebook волонтер госпиталя Марина Соколова, пациенты, в том числе, ветераны войны, находятся внутри отделения 90% всего времени лечения.

      А, значит, – пишет девушка, – условия их пребывания там должны быть соответствующими.

      По словам Соколовой, ранее волонтеры обустроили в психиатрии спортзал и библиотеку, а также установили в нескольких палатах кондиционеры. В "десятке", как называют психиатрию волонтеры и сотрудники госпиталя, одновременно находятся 60-80 пациентов, а зданию отделения уже 260 лет.

      Сейчас есть 38 973 грн + 200 долларов + 150 евро. Нужно почти столько же. Помогайте, потому что с такими новостями каждый день, психиатрия нам нужна будет быстрее, чем кажется. А ребята в отделении есть уже сегодня. И санузел – место, которое необходимо всегда, – написала волонтер.

      Чтобы помочь отремонтировать уборную в отделении психиатрии Центрального военного госпиталя: 5168 7573 1237 1133 Марина Соколова, Приватбанк с пометкой "психиатрия".

      Помощь нужна и на войне: Волонтеры собирают передачу для 20 пленных в Донецке: как можно помочь

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Публікації Війна на Донбасі Новини Києва Волонтери Медицина
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