Волошин звернувся до українців із закликом підтримати на виборах Смешка і партію "Сила і Честь"

Колишній співробітник адміністрації президента США Рональда Рейгана, екс-заступник директора Федеральної агенції з надзвичайних ситуацій США, доктор юридичних наук, українець за походженням Юрій Волошин написав відкритий лист "Звернення до моїх співвітчизників".

Цей лист він оприлюднив на сторінках англомовного видання Kyiv Post і в ньому закликав громадян України підтримати Ігоря Смешка та його політичну партію "Сила і честь" на виборах до Верховної Ради, що відбудуться 21 липня.

У своєму зверненні він наголосив, що розуміє, наскільки важкими були останні роки для України і як вона потребує миру і процвітання. Водночас в світлі прийдешніх парламентських виборів він зауважує, що вбачає загрозу у разі, якщо одна політична сила буде домінувати у виконавчій та законодавчій гілках влади.

"Останнє, чого потребує Україна, – це єдина політична партія, що домінує й у виконавчій, й у законодавчій гілках влади країни. Влада розбещує, а абсолютна влада – навіть з усміхненим обличчям – корумпує абсолютно. Довірити таку владу партії, що ледве існувала лише кілька тижнів тому, без жодного розуміння того, хто буде "гравцями" і куди вона хоче завести Україну – було б безрозсудним для українського майбутнього. Американці, попри добре розвинуту систему стримувань і противаг та незалежну судову систему, нечасто довіряють таку владу своєму уряду. Україна ризикує більше, аніж США", – наголосив Волошин.

На думку американського аналітика, у виборі політичних сил, яким варто віддати свій голос, має бути чіткі критерії, перш за все – припинення війни, однак без поступок агресору.

"Я шукав би партію зі здійсненними альтернативами припинення війни, але без поступок агресору. Єдиною партією, що пропонує альтернативу, є партія "Сила і Честь" генерала Смешка, яка виступає за Будапештський меморандум як заміну застиглому Мінському процесу. Меморандум є єдиним визнаним міжнародним договором, що дозволяє Україні скликати прямі чотиристоронні переговори (США, Великобританія, Україна та Росія) про порушення Росією своїх "гарантій" щодо територіальної цілісності та суверенітету України. Росія може ігнорувати Німеччину та Францію, але більше поважає договори зі США та Великобританією", – зауважив Волошин.

Експерт зазначив, що саме Ігор Смешко і його політична партія "Сила і Честь" мають візію "фундаментальної трансформації соціального, політичного та економічного порядку України як ключових речей для її процвітання та зростання". Він також назвав ключовим те, що Смешко і його політична сила "не отримує підтримки від олігархів або тих, хто зіпсований корупцією, включаючи олігархічні чи прокремлівські ЗМІ".

"Я шукав би партію, що виступає за заміну існуючої системи правління грабіжників-баронів на верховенство права, незалежну та чесну судову владу, конкурентну ринкову економіку, розвиток малого та середнього бізнесу, а також стимули для економічного зростання. Такі стимули включають у себе створення робочих місць, проведення земельної реформи та створення земельних банків, орієнтованих на захист та зміцнення української власності та продуктивності своєї землі, а також забезпечення того, щоб український громадянин був головним бенефіціаром величезних енергетичних ресурсів країни", – написав Волошин.

Ще одним ключовим критерієм у виборі партії він вважає відсутність "дешевих обіцянок", замість яких має бути "детальні, серйозні відповіді та рішення", а сама політична сила при цьому має складатися "з компетентних військових і цивільних професіоналів із величезним досвідом та успішним послужним списком".

В кінці свого листа-звернення американський експерт наголошує, що єдиною партією, яка відповідає всім цим вимогам, є саме "Сила і Честь" Ігоря Смешка.

"Партія заснована людиною, чиї академічні досягнення та кар'єра змусили б більшість світових лідерів червоніти. Із докторським ступенем із технічних наук і юридичним факультетом він є генералом у запасі, політологом та істориком, високоповажним дипломатом, порадами якого користуються впливові іноземні лідери. Він вільно володіє п'ятьма мовами, є батьком військової розвідки України. І є тією самою людиною, яка досягла успіху в найскладнішій та найнебезпечнішій роботі в Україні, розірвавши мертву хватку українського КДБ над політичним та економічним життям нової незалежної нації. Його сильно обмовили потужні прокремлівські та олігархічні засоби масової інформації, боячись його".

"Я знаю генерал-полковника Смешка та його сім'ю з тих часів, коли він був першим військовим аташе України у США і закликаю моїх співвітчизників, які хочуть непідкупного, патріотичного, твердого представника у Верховній Раді, який прагне поліпшити ваше майбутнє, голосувати за партію "Сила і Честь", – резюмував Юрій Волошин.

Ігор СМЕШКО, голова партії "Сила і Честь", перший військовий аташе незалежної України в США та Швейцарії, екс-начальник Головного управління військової розвідки Міноборони, колишній голова Служби безпеки, Надзвичайний і Повноважний Посол, доктор технічних наук, генерал-полковник.

Повний текст звернення екс-заступника директора Федеральної агенції з надзвичайних ситуацій США Юрія Волошина можна прочитати за посиланням англійською або українською мовою.