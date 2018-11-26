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      Вольова перемога "Донбасу" та розгром від "Кременчука": огляд 19 туру УХЛ

      66 Читать новость на русском
      Огляд 19 туру УХЛ
      Огляд 19 туру УХЛ

      25 листопада завершився 19 тур чемпіонату України з хокею – чемпіонату Української хокейної ліги, в рамках якого "Дніпро" всуху обіграв "Білий Барс", "Кременчук" розгромив харків'ян, а "Крижані Вовки» в напруженому матчі поступилися "Донбасу".

      "Дніпро" – "Білий Барс" 3:0 (1:0; 0:0; 2:0)

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      Досить непоганий матч видали білоцерківці, особливо після програного раніше поєдинку з рахунком 1:5. "Дніпру" ще на старті першого періоду вдалося відкрити рахунок, але далі Кирило Кучер надійно тримав на замку свої ворота і аж до третього періоду не дозволяв противнику відзначитися в своїх володіннях.

      Заключний відрізок зустрічі для господарів майданчика став найрезультативнішим - херсонці ще двічі прошили голкіпера білоцерківців і здобули перемогу в цьому матчі. "Білий Барс", в свою чергу, так і не зміг обійти кращу в Лізі оборону і прошити Олега Петрова, який, до слова, записав собі в актив черговий "сухар".

      Таким чином, "Дніпро" зберіг 4-очкове відставання від 1-го місця в турнірній таблиці за підсумками 19 матчів. У свою чергу "Білий Барс" випереджає "Динамо" на 6 очок, маючи на 2 проведених гри більше.


      "Динамо" – "Кременчук" 3:9 (0:1; 2:2; 1:6)

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      Оборону харків'яни тримали аж до третьої двадцятихвилинки, хоча до цього команда з Харкова подала непогану заявку на перемогу в цьому матчі. Другий період клуби закінчили з мінімальною перевагою "Кременчука" і ніщо не віщувало розгромного результату матчу. Однак за останні 20 хвилин зустрічі кременчужани змогли 6 раз вразити ворота Тимура Мамедова, встановивши остаточний розгромний рахунок 9:3.

      Зазначимо, що раніше склад харківської команди поповнив екс-капітан клубу і кращий бомбардир "регулярки" минулого розіграшу УХЛ Володимир Чердак. Саме цей перехід може стати поштовхом для харків'ян вигравати і показувати позитивний результат. З іншого боку, відставка головного тренера команди Олександра Сеуканда після цього матчу, не кращим чином вплине на майбутній настрій команди.

      Так що подальше майбутні харків'ян поки залишається непередбачуваним і важко передбачити, як саме далі буде грати ця команда.


      "Крижані Вовки" – "Донбас" 4:6 (1:2, 2:2, 1:2)

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      Цей матч став справжнім сюрпризом як для київських вболівальників, так і для донецької команди. Мало того, що кияни, граючи в дві п'ятірки, надали дійсно гідну відсіч чемпіонам України, так ще й зусиллями Соломона Шапіро відкрили рахунок в поєдинку. Сам період завершився з мінімальною перевагою донеччан 2:1.

      Другий період команди взагалі провели фактично нарівні, закинувши по дві шайби. І тільки в третій двадцятихвилинці втома киян дала про себе знати і "Донбас" з перевагою у дві шайби вирвав очки у свого супротивника з Києва.

      І хоч сама зустріч закінчилася перемогою донецької команди, але "Вовки" впевнено вступили в гру і ні на секунду не переставали боротися за ігрову перевагу.


      Турнірна таблиця після 19 туру УХЛ

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      Теги: Спорт Хокей
      Джерело: 24 Канал
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