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      "Вона – про сьогодення": у київському театрі імені Франка поставили п'єсу Шекспіра "Коріолан"

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      Вперше в Україні відтворять трагедію Вільяма Шекспіра "Коріолан" про одвічну боротьбу за владу та за справедливість. Це історія легендарного давньоримського полководця, який своїми подвигами досяг справжньої слави, проте через політичні маніпуляції був визнаний ворогом народу і отримав довічне вигнання.

      Герой п'єси – Коріолан – прагне помститися народові та об'єднується зі старим ворогом, і за цей вибір він платить власним життям.

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      Олексій Богданович, народний артист України, так описав героя: "Коріолан – це така претензія на роль бога в цьому житті. Він вважає себе богом. І, можливо, це було тією помилкою, за яку він, власне, і поплатився."

      Богомазов
      Режисер Дмитро Богомазов

      Режисер-постановник спектаклю Дмитро Богомазов розповів, що ставити Шекспіра – завжди випробування не просте, проте цю виставу поставив доволі швидко, лише за три місяці. В її основу закладено гостру політичну драму, яка нині не менш актуальна, ніж у ті часи.

      Було таке відчуття, що Шекспір написав її вчора. Чи таки дійсно є якісь закони, чи ще щось, чому світ не змінюється. "Коріолан" – дуже актуальна п'єса політично, ідеологічно. Вона – про сьогодення,
      – наголосив режисер-постановник вистави "Коріолан" Дмитро Богомазов.

      Актуальними у постановці залишаються й питання сімейних відносин, і внутрішня трагедія однієї людини.

      Побачити виставу глядачі зможуть вже цього, 2018 року. Прем'єра відбудеться на головній сцені театру Франка 25 та 27 грудня.

      Теги: Новини України Новини Києва Новини культури
      Джерело: 24 канал
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