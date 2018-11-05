Вона була дикою, – екс-бойфренд Кім Кардашян розповів пікантні деталі про секс із зіркою

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян отримала шалену популярність у 2003 році. Тоді всі ЗМІ обговорювали інтимне відео, яке опублікував її екс-бойфренд Рей Джей. Днями чоловік відкрив кілька пікантних деталей про стосунки з Кім Кардашян.

Як повідомляє The Sun, чоловік розкрив чимало таємниць знаменитості. Зокрема, Рей Джей стверджує, що Кім завжди полюбляла виглядати бездоганно, тому навіть під час сексу зупиняла партнера, аби поправити макіяж.

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"Ми з Кім весело проводили час. Їй не подобалося пітніти під час сексу, тому вона навіть могла зупинитися, щоб підправити макіяж. Вона полюбляла готуватись: регулювала правильне освітлення та дбала про гарний настрій. Іноді ставала дикою: у неї навіть була червона валізка Louis Vuitton із секс-іграшками", – відверто розповів Рей Джей.

Реакція Кім Кардашян не забарилась. У мережі зірка прокоментувала допис, у якому спростувала всі заяви екс-бойфренда Рея Джея, назвавши їх неправдивими.

Доводить, що він патологічний брехун. Ви дійсно вірите цій історії? Для мене це дуже смішно,

– зазначила Кім Кардашян.

Or shows he’s a pathological liar you actually believe this story? It’s too funny to me! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 4 ноември 2018 г.

До слова, гучний секс-скандал охопив США у 2003 році: Рей Джей опублікував інтимне відео із Кім Кардашян. Ролик спровокував хвилю коментарів, які ледь не зруйнували теперішні стосунки акторки. Друзі Каньє Веста наполегливо просили його припинити роман із Кім Кардашян. Однак поради близьких не повпливали на рішення артиста: у травні 2014 року він одружився з Кім Кардашян.

Варто зазначити, що у ЗМІ підозрюють: відео з'явилось у мережі не без причини. На думку журналістів, домашній ролик Кім опублікувала сама, послухавши пораду своєї матері Кріс Дженнер. Скандал не тільки додав рейтингу їхньому шоу "Сімейство Кардашян", але й збагатив зірку на кілька мільйонів доларів.