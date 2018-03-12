"Вона народила мене у 18 років": Ольга Фреймут похвалилася красивою мамою

Ольга Фреймут на презентацію своєї дебютної дитячої книги "Кажан Жан" прийшла з родиною та розповіла цікаві деталі свого народження.

Нещодавно Ольга Фреймут оголосила про вихід своєї книги для дітей і відкриття власного видавництва, яке буде допомагати талановитим українським авторам. Першою книгою видавництва телеведучої стала її дитяча казка "Кажан Жан".

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Ольга Фреймут з мамою та сестрою

Підтримати Олю на презентації книги в кінотеатр "Оскар" прийшли її рідні люди – мама Алла Михайлівна, сестра Юля і племінниця Габі. Виступаючи перед представниками ЗМІ, Ольга Фреймут з гордістю розповіла про свою сім'ю.

"Якщо моя мама спить на бігуді, то це означає, що завтра у мене дуже важливий день. Бачите, яка в мене гарна мама, вона народила мене у 18 років, тому що дуже любила мого тата", – пожартувала ведуча, зробивши комплімент матері.



Мама Ольги Фреймут – Алла Михайлівна

Також телеведуча показала не тільки нову книгу, а й першу сімейну фотосесію з чоловіком Володимиром Локотко і трьома дітьми.