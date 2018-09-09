Вона не хотіла цього, – з'явились несподівані деталі розлучення принцеси Діани та принца Чарльза

З часу загибелі принцеси Діани минув 21 рік, однак її ім'я досі не сходить зі шпальт західних ЗМІ. Нещодавно тренер Дженні Ріветт розповіла, як відбувалось розлучення Леді Ді та принца Чарльза.

Як повідомляє The Daily Mail, особистий тренер принцеси Діани вирішила відверто розказати про стосунки королівського подружжя. Дженні Ріветт спілкувалась з Леді Ді в неформальній атмосфері, тому знає досить багато інформація, якою представниця королівської родини ділилась під час закритих тренувань.

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За словами Дженні Ріветт, принцеса завжди кохала свого чоловіка Чарльза та не хотіла з ним розлучатись. Якби в Леді Ді була така можливість, вона б врятувала свій шлюб.

Якби у неї був вибір, то вона б залишилася і постаралася зробити свій шлюб щасливим. Принцеса вийшла заміж по любові. Чи не вона наполягала на розлученні – ні, це обрушилося на неї. Вона не хотіла розлучатися,

– заявила Дженні Ріветт.

Після розлучення з чоловіком у 1996 році принцеса Діана втратила свій королівський титул. Однак британці ще з більшою прихильністю ставились до неї, радо зустрічаючи на кожному заході. Водночас Леді Ді не дала жодного приводу для розмов про те, що її це образило. Та Дженні Ріветт припускає, що втрата титулу засмутила принцесу.

Думаю, їй просто було боляче, як і всім нам. Одне нашарувалося на інше. Вона була амбасадором Великобританії, її всі любили, вона залишалася матір'ю спадкоємців престолу. Чому вона повинна була втратити свій титул?

– розповіла Дженні Ріветт.

Відомо, що принцеса Діана та Дженні Ріветт не тільки спілкувались у спортивному залі, але й були подругами поза тренуваннями. Але в 1990-их їхні шляхи розійшлись.

"Преса писала про моє жахливе розставання з Дженні, що не є правдою. Ми обидві вирішили, що після 6 років занять мені слід почати рухатися в іншому напрямку. Дженні залишається моїм другом, і я ніколи не зможу сповна віддячити їй за все, що вона зробила для мене", – говорила принцеса Діана журналістам The Chicago Tribune.