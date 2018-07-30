Вона приголомшлива: друг принца Гаррі про знайомство з Меган Маркл

Нещодавно у Беркширі відбувся турнір гри в поло, в якому взяв участь 33-річний принц Гаррі. А підтримувала його – дружина Меган Маркл.

У турнірі перемогла команда принца Гаррі, після чого кубок Sentebale Polo Cup вручав капітан Ігнасіо Фігерас.

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Принц Гаррі, Меган Маркл та Ігнасіо Фігерас

Він залишився під враженням від знайомства з герцогинею Сассекською, про що він і розповів в Instagram.

"Ця дівчина справді приголомшлива! Чим більше я вас знаю, тим більше я переконаний в тому, що ви знайшли один одного, щоб змінити світ", – написав Фігерас.

Усі фото: Getty Images

Додамо, що всі кошти, зібрані під час проведення кубку, підуть до фонду Sentebale, який допомагає ВІЛ-інфікованим дітям.