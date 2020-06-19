Мери кількох обласних центрів створюють партію "Пропозиція" для спільної участі в місцевих виборах. Імовірно, це лише трамплін для участі у парламентській "гонці", адже мери зрозуміли, що їхні навики і знання нічим не гірші від компетенцій президента Зеленського.

Ідея цієї політичної сили – не просто завести мерів, а і сторити національну платформу. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк.

Деталі Філатов та інші міські голови створюють "партію мерів": хто туди увійде і коли презентація

За його словами, мери у свої переважній більшості і так заходять на місцевих виборах, адже мають рейтинги вище 30%.

"Я думаю, що ідея все-таки через місцеві вибори створити національну платформу, яка візьме участь у парламентських виборах. І це якраз і є архізадача, архіідея цієї платформи – створити проєкт парламентської партії", – пояснив Давидюк.

► Децентралізація дала нові можливості

На думку політолога, децентралізація дала можливість розвивати місцеве лідерство.

І я думаю, коли місцеві лідери побачили, що по компетенціях, навиках, знаннях вони явно не нижче рівня президента – вони зрозуміли: а чому ми цій людині повинні віддавати владу в руки? Ми теж можемо управляти – точно не гірше,

– припускає Давидюк.

Він додав, що незабаром можна буде побачити велику кількість місцевих регіональних проєктів, які місцеву виборчу кампанію будуть використосвувати як трамплін до парламентської.

Дивіться відео: політолог про партію мерів

Що відомо про партію мерів

Мери кількох обласних центрів вирішили об'єднатися і створити партію "Пропозиція" для спільної участі в місцевих виборах у жовтні 2020.

Які мери попередньо дали згоду на участь в партії

Борис Філатов (Дніпро),

Олександр Сенкевич (Миколаїв),

Олексія Каспрука (Чернівці),

Сергій Сухомлин (Житомир),

Андрій Райкович (Кропивницький),

Андрій Дяченко (Каховка).

Міський голова Житомира Сергій Сухомлині у коментарі 24 каналу розповів, що ідея об'єднання у партію виникла не зараз. Перші перемовини почалися приблизно рік назад, ще у 2019 році. За словами політика, спільну мову поки що знайшли 6 міських голів, мовиться тільки про очільників обласних центрів. Насправді їх набагато більше. На початку липня відбудеться з'їзд.