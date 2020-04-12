Вони бачили смерть: Папа Франциск порівняв коронавірус із часом, коли розіп'яли Христа – відео

Папа Римський Франциск транслював свою великодню проповідь із майже порожньої Базиліки святого Петра у Ватикані. Понтифік порівняв ситуацію з коронавірусом із часами, коли розіп’яли Ісуса Христа.

Папа скасував традиційну великодню недільну месу на площі Святого Петра. Зазвичай, на ній збираються десятки тисяч людей.

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Вони (послідовники Христа – 24 канал), як і ми, мали перед своїми очима драму виживання, несподіваної трагедії, яка трапилася занадто раптово. Вони бачили смерть і вона обтяжувала їхні серця. Біль був змішаний зі страхом за свої життя. Потім також був страх за майбутнє та за все, що потрібно відбудувати... Для них, як і для нас, це була найтемніша година,

– сказав папа Римський.

Дивіться відео Пасхальної служби Папи Римського у Ватикані:

Зверніть увагу! Християни західного обряду по всьому світу, цієї неділі, 12 квітня, відзначають головне християнське свято Воскресіння Христове або Великдень.



Влада багатьох країн закликає вірян використовувати відеосервіси під час великодніх свят, оскільки коронавірус може передаватися від людини до людини в умовах порушення правил соціальної дистанції під час релігійних зібрань.

Папа Римський на площі Святого Петра у Ватикані / Фото Vatican News