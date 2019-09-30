21:45
30 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Універсальні солдати для Путіна. Росію рятують від айфонів
      Вєсті Кремля
      21:30, сьогодні
      Вєсті.UA: Мендель вкотре оскандалилася. Від Зеленського втікають соратники
      Вєсті.UA
      19:34, сьогодні
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Вони благали ГПУ, – Каленюк про роль США і Британії у поверненні вкрадених активів Януковича

      360 Читать новость на русском
      Дар'я Каленюк
      Дар'я Каленюк / 24 канал

      Після Революції Гідності зацікавлені американці та британці допомагали у повернення вкрадених активів Віктора Януковича, зокрема, це стосувалося і коштів, вкрадених міністром екології тих часів – Миколою Злочевським. Однак українська Генпрокуратура не поспішала допомагати іноземним правоохоронцям.

      Про це в ефірі 24 каналу у програмі "Після всього" розповіла виконавча директорка "Центру протидії корупції" Дар’я Каленюк.

      Читайте також: У Гантера Байдена дуже погана репутація, – Каленюк про сина опонента Трампа

      Вона нагадала, що після Революції Гідності був величезний запит українського народу про повернення вкрадених активів Януковича.

      "І американці, і британці підтягнули своїх кращих експертів, правоохоронні органи, навіть зробили спеціальну конференцію з повернення активів у квітні 2014 року в Лондоні, де спробували допомогти українцям, українській стороні, українській прокуратурі в тому, щоб ці активи виявити, розслідувати і повернути", – зазначила Каленюк.

      Тобто британські првоохоронці – офіс по боротьбі із шахрайством – саме на цій конференції оголосили, що вони арештували 23,5 мільйона доларів. Вони не сказали, що це Злочевського. Тобто вони між собою – всі ці британські, американські прокурори – спілкували, вони розуміли. Плюс, вони спілкувалися з Генпрокуратурою, вони благали ГПУ: "Дайте нам щось!". А прокуратура морозилася і не давала нічого,
      – наголосила виконавча директорка "Центру протидії корупції". 

      Читайте також: Скандал Україна – США: Саакашвілі оприлюднив маловідомі сторінки з життя опального Злочевського

      Що відомо про Злочевського і до чого тут скандал в СШААнтикорупційне розслідування стосується справи газової компанії "Бурізма", де замішаний син Джо Байдена – прямий конкурент Трампа на виборах. З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії колишнього міністра екології часів Януковича – Миколи Злочевського. На ексчиновника подали в розшук через незаконно отримані дозволи на видобуток газу. Загалом, справу так і не розслідували.

      микола злочевський
      Микола Злочевський

      Стенограма розмови американського і українського президентів була опублікована і засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена. У зв'язку з цим Конгрес США ініціював розслідування щодо Трампа, підсумком якого може бути імпічмент президенту США.

      байдени
      Гантер і Джо Байдени

      blog_ava
      В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду
      сьогодні
      23901
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Велика Британія Віктор Янукович ГПУ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи ухвалять закон про обіг зброї та що чекає на громадські формування: інтерв’ю з Монастирським
      сьогодні , 21:01 Чи ухвалять закон про обіг зброї та що чекає на громадські формування: інтерв’ю з Монастирським
      Ірина Поліщук 1078
      Відставка Курта Волкера: причини та наслідки для України
      сьогодні , 20:01 Відставка Курта Волкера: причини та наслідки для України
      Світлана Попова 2125
      Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      26 вересня , 19:00 Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      790
      Зміна "керівництва" ОРДЛО: який сценарій готує Путін
      сьогодні , 19:02 Зміна "керівництва" ОРДЛО: який сценарій готує Путін
      Інна Жолобович 2861
      Новації в субсидіях та електронний документообіг: що зміниться у жовтні
      сьогодні , 18:30 Новації в субсидіях та електронний документообіг: що зміниться у жовтні
      Яніна Ткачук 1746
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук