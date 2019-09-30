Вони благали ГПУ, – Каленюк про роль США і Британії у поверненні вкрадених активів Януковича

Після Революції Гідності зацікавлені американці та британці допомагали у повернення вкрадених активів Віктора Януковича, зокрема, це стосувалося і коштів, вкрадених міністром екології тих часів – Миколою Злочевським. Однак українська Генпрокуратура не поспішала допомагати іноземним правоохоронцям.

Про це в ефірі 24 каналу у програмі "Після всього" розповіла виконавча директорка "Центру протидії корупції" Дар’я Каленюк.

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Вона нагадала, що після Революції Гідності був величезний запит українського народу про повернення вкрадених активів Януковича.

"І американці, і британці підтягнули своїх кращих експертів, правоохоронні органи, навіть зробили спеціальну конференцію з повернення активів у квітні 2014 року в Лондоні, де спробували допомогти українцям, українській стороні, українській прокуратурі в тому, щоб ці активи виявити, розслідувати і повернути", – зазначила Каленюк.

Тобто британські првоохоронці – офіс по боротьбі із шахрайством – саме на цій конференції оголосили, що вони арештували 23,5 мільйона доларів. Вони не сказали, що це Злочевського. Тобто вони між собою – всі ці британські, американські прокурори – спілкували, вони розуміли. Плюс, вони спілкувалися з Генпрокуратурою, вони благали ГПУ: "Дайте нам щось!". А прокуратура морозилася і не давала нічого,

– наголосила виконавча директорка "Центру протидії корупції".

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Що відомо про Злочевського і до чого тут скандал в СШААнтикорупційне розслідування стосується справи газової компанії "Бурізма", де замішаний син Джо Байдена – прямий конкурент Трампа на виборах. З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії колишнього міністра екології часів Януковича – Миколи Злочевського. На ексчиновника подали в розшук через незаконно отримані дозволи на видобуток газу. Загалом, справу так і не розслідували.





Микола Злочевський



Стенограма розмови американського і українського президентів була опублікована і засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена. У зв'язку з цим Конгрес США ініціював розслідування щодо Трампа, підсумком якого може бути імпічмент президенту США.





Гантер і Джо Байдени