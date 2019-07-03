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      "Вони бояться або взяли гроші": чому ЦВК зареєструвала Шарія і Клюєва кандидатами в нардепи

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      Андрій Клюєв та Анатолій Шарій
      Андрій Клюєв та Анатолій Шарій / Колаж 24 каналу

      ЦВК через рішення Верховного суду зареєструвала кандидатами в народні депутати екс-голову АП часів Януковича – Андрія Клюєва і відеоблогера-українофоба Анатолія Шарія. Членкиня Громадської ради доброчесності Наталія Соколенко наголосила, що можливо вони бояться цих людей або взяли за це гроші.

      Таку думку вона висловила у прямому ефірі 24 каналу.

      Важливо! ЦВК назвала умову скасування скандальної реєстрації Клюєва та Шарія

      Соколенко пригадала одну історію про Клюєва: "На початку грудня 2013 року молодь з партії "Демократичний Альянс" о 5 ранку виїхали без охорони пікетувати будинок Клюєва. Тоді була інформація, що він викликав до себе топ-менеджерів телеканалів і намагався змусити їх не показувати Майдан або робити це в певному ключі. Отож, ця молодь розгорнула плакати, на який писало: "Клюєв, не клюй ЗМІ, бо ми тебе у відповідь склюємо".

      Це були молоді люди, яким було по 18-25 років, і вони не побоялися самі їхати пікетувати проти тоді ще всесильного Клюєва, а ці дорослі люди з ЦВК, Верховного суду та правоохоронних органів, які не можуть надати документи, що підтверджують відсутність Шарія і Клюєва в Україні останні 5 років, його бояться, 
      – наголосила журналістка.

      Що відомо про Андрія Клюєва?Андрій Клюєв – екс-нардеп від "Партії Регіонів", а в часи Євромайдану був главою Адміністрації Президента Віктора Януковича.

      Екс-"регіонала" підозрюють у заволодінні майном держави через зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно і в особливо великих розмірах. Ймовірний злочин Клюєв скоїв у 2010-2011 роках.

      А ще політика звинувачують в організації кривавого розгону студентів на Майдані в ніч проти 30 листопада 2013 року. 28 лютого 2014 року Клюєв втік з України до Росії і перебуває в розшуку.

      За її словами, є дві причини, чому Шарія та Клюєва зареєстрували кандидатами в депутати – вони або бояться, або вони взяли за це гроші. "І в цих обох випадках такі працівники нам не треба", – зазначила Соколенко.

      Окрім того, вона додала, що у питанні реєстрації Шарія і Клюєва кандидатами в народні депутати може бути пряма зацікавленість або шантаж.

      Чому ЦВК зареєструвала Клюєва та Шарія?

      Так вирішив Верховний суд. Адвокати обох спромоглися довести в суді, нібито політики жили в Україні протягом останніх 5 років. Закон вимагає, щоб саме стільки часу проживали на території нашої держави люди, які хочуть балотуватися в Раду.

      Обоє охочих потрапити в Раду втекли з України: Шарій – ще у 2012 році, а Клюєв – у 2014 році під час Євромайдану. Клюєва досі розшукує Генпрокуратура та обіцяє затримати його по поверненню в Україну.

      Біографію скандального відеоблогера Анатолія Шарія – читай у матеріалі 24 каналу

      Окрім того, на Майдані Незалежності в Києві 2 липня протестували кілька сотень людей, обурених реєстрацією Клюєва та Шарія. Акція протесту "Терпіти більше не можна" відбулася без партійних прапорів, але з вигуками: "Ми втомились від лайна!"

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      Теги: Новини України Судді Новини політики Андрій Клюєв Анатолій Шарій Парламентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 канал
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