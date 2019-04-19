Вони будуть прокляті, – Лукашенко про розмови щодо поділу Білорусі

Незалежні білоруси дають потужну відповідь кожному, хто зазіхне на цілісність їхньої країни. Усі розмови про можливий поділ чи об’єднання Білорусі є безпідставними.

Білорусь неможливо поділити чи знищити, наголосив білоруський президент Олександр Лукашенко під час щорічного послання до народу і парламенту, пише "Інтерфакс".

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Він наголосив, що його країну неможливо зруйнувати, тому що в ній вже живе покоління незалежних білорусів.

Той, хто сьогодні наважиться знищити Білорусь – президент, уряд чи ще хто – вони будуть прокляті нашим білоруським народом,

– сказав Лукашенко.

Президент Білорусі зазначив, що зараз багато "балаканини" про те, що Білорусь "кудись включать, поділять і інше". Однак це неможливо, оскільки громадяни народилися у вільній і незалежній країні.

"А хто посміє зробити це силою - вони отримають потужну відповідь від нашого народу, перш за все від тих, хто народився в суверенній і незалежній Білорусі", – додав він.

Росія і Білорусь мають намір створити Союзну державу – пов'язані із цим розмови ширяться все активніше. При цьому у Кремлі переконують, що у поглибленні спорідненості Москви та Мінська жодних сумнівів немає.

Що відбувається між Росією та Білоруссю?У той час, як у Росії час від час згадують можливе об'єднання країн, Олександр Лукашенко все заперечує. Президент Білорусі називає такі розмови "дурними і притягнутими за вуха". Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі . Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави. Зі свого боку, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави , до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється. Хоча Олександр Лукашенко все ж побоюється, що Росія поглине Білорусь. Мало не в кожній своїй заяві наголошує, що, як і раніше, підтримує ідею створення союзної держави з Російською Федерацією. Але головна умова – обидві країни повинні бути у рівнозначними у правах.