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Вони були закохані, – родич Вітні Х'юстон підтвердив лесбійські стосунки співачки

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Вітні Х'юстон мала роман з жінкою
Вітні Х'юстон мала роман з жінкою / billboard.com

Вітні Х'юстон увійшла в історію музики, як легендарна співачка з дивовижним голосом. Однак особисте життя артистки продовжує дивувати навіть після її смерті.

Не встигли прихильники покійної співачки оговтатись від новини про ще одну доньку Вітні Х'юстон, як брат співачки підтвердив чутки про її лесбійський роман. 

Як розповів родич знаменитості журналістам видання People, його сестра мала стосунки з асистенткою Робін Кроуфорд. Тоді Вітні тільки розпочала кар'єру та активно розвивалась як модель. 

Робін була ніким, вона лише шукала для себе вигоду. Я ніколи не бачив, щоб вони цілувалися або щось ще, але я знав, що щось відбувається і не хотів, щоб моя сестра у цьому брала участь,
– розповів старший брат співачки Гері Гарленд. 

Вітні Х'юстон мала роман з жінкою
Вітні Х'юстон з Робін Кроуфорд/ People

Таку ж інформацію підтвердив режисер документального фільму про співачку Кевін Макдональд. Чоловік вивчав біографію Вітні Х'юстон та мав можливість поспілкуватись з багатьма родичами і близькими зірки. За його інформацією, Вітні мала лесбійський роман у 18 років. Тоді артистка оселилась в помешканні Робін Кроуфорд, а її родина переживала непрості часи – батьки зірки розлучались.

Я сподіваюся, що фільм передасть те, що насправді є правдою. Коли Вітні була тінейджером, вона втекла з дому матері до обіймів Робін,
– розповів режисер. 

Окрім цього, екс-бойфренд співачки Бред Джонсон стверджує, що кілька разів їздив з Вітні Х'юстон у машині та бачив, що у неї з Робін більш, ніж ділові стосунки. Проте жінки старанно приховували це. Водночас Робін завжди добирала слова в присутності інших. 

Нагадаємо, що у лютому 2012 року за загадкових обставин померла талановита співачка Вітні Х'юстон. Тіло зірки знайшли у номері готелю в Лос-Анджелесі. За 3 роки після трагедії її єдина донька Боббі Крістіна Браун померла в лікарні на 23-му році життя. Від грудня 2014 року дівчина була в комі. 

Теги: LifeStyle Зіркові романи Вітні Х’юстон
Джерело: 24 Канал
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