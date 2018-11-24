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      "Вони могли бути провідними людьми": як в містах України вшанували пам'яттю жертв Голодомору

      166 Читать новость на русском

      Борошно з подріблених жолудів, суп з кори та шишок, паляниці з перетертого осердя кукурудзи і картопляного шкарлупиння, чай з кори дерева. Таке у 1932 – 1933 роках минулого століття виснажені голодом люди готували, щоби вижити. І сьогодні у різних куточках ці страви знову готують – у пам'ять тих, кому вижити не вдалося.

      Околиця Харкова. Саме сюди колись звозили тіла померлих і послаблих від голоду.

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      Зараз на цьому місці меморіал. І сьогодні тут відкрили музей.

      харків музей голодомору
      Музей Голодомору у Харкові

      Більшість із 60 експонатів надали рідні тих, хто пережив 1932 – 1933 роки.

      Ми бачимо рубель, яким подрібнювали жолуді, робили такий замінник борошна, пекли коржики, і завдяки цьому родина вижила. Також ми бачимо ніж, яким зрізали очерет, і теж як їжу використовували,
      – розповів екскурсовод Богдан Івченко.


      Рубель, яким подрібнювали жолуді

      А це сторінки зі щоденника місцевої вчительки, яка записала згадки про голод. Ці спогади коштували їй 10 років свободи. 

      харкі музей голодомору
      Зі щоденника місцевої вчительки

      А ось і стаття із місцевої газети.

      "Це треба дивитися всім! 2 серпня біля населеного пункту було затримано групу розкрадачів зерна. Затримано злодіїв: одному 12 років, іншому – 13. Це такі діти як оця дитина. У ті часи голодні діти хотіли взяти зерно, щоб щось з'їсти, їх записали у злодії", – зачитав декілька речень зі статті відвідувач Музею Голодомору Юрій.

      харків музей голодомору
      Відвідувач перечитує статтю в газеті

      А це вже Запоріжжя. Цей будинок свого часу став пасткою для 800 дітей, що залишилися без батьків в роки Голодомору. Сюди звозили дітей з усієї області, але погано годували і лікували. Тому щодня хтось помирав.

      запоріжжя будинок діти голодомор
      В цей будинок звозили дітей з усієї області

      голодомор
      Люди прийшли під будинок згадати жертв Голодомору

      В Дніпрі до річниці Голодомору в центрі міста можна було спробувати їжу того часу, завдяки якій намагались вижити. Це суп з кори та шишок, паляниці з перетертого осердя кукурудзи та картопляного шкарлупиння, чай з кори дерева. Схожу акцію організували і у Львові: тут також зварили суп з шишок та листя.

      Дуже віддає землею, попробувати можна, але жити на такому дуже страшно,
      – прокоментувала їжу того часу львів'янка Наталя Ковальчук.

      голодомор їжа
      Їжа, яку готували під час Голодомору

      А які тільки почало сутеніти, по всій країні рівно о 16 годині запалили свічки пам'яті. 

      Жаль за тими дітьми, які висохли на кісточку. На них не було ні грама м'яса, вони висохли до кісток. А вони сьогодні могли бути якимись провідними людьми,
      – згадала жертв Голодомору львів'янка Стефанія Бабич.

      голодомор свічка памяті
      Вся Україна запалювала свічки

      Теги: Новини України Голодомор Новини Запоріжжя Новини Львова Новини Дніпра Новини Харкова Жертви
      Джерело: 24 канал
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