"Вони насправді бояться": У Москві зухвало відповіли на нові санкції України проти депутатів РФ

У Росії назвали анонсовані Президентом України Петром Порошенком нові санкції проти більшості депутатів Держдуми "черговим передвиборним загостренням". Там стверджують, що нові санкції з'являються, "бо в Києві бояться правди від російських депутатів".

Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, пише ТАСС.

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24 канал писав, що у середу, 26 грудня, Рада національної безпеки і оборони України схвалила рішення про введення санкцій щодо російських юридичних і фізичних осіб за проведення незаконних виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей, а також за агресію РФ у районі Керченської протоки.

Санкційні списки у РНБО поки не оприлюднили. Однак раніше Президент України Петро Порошенко розповів, щр санкції стосуватимуться депутатів російської Державної Думи з фракцій "Єдина Росія" і "ЛДПР", а також підприємствами-постачальниками Збройних сил Російської Федерації.

Натомість голова комітету Держдуми з міжнародних справ стверджує, що такі дії можуть бути результативними лише для української влади або ж "західних кураторів". Відтак, за словами Слуцького, Порошенко нібито намагається активізувати виборчу компанію "завдяки зовнішньому ворогові".

Зі свого боку, голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашников вважає, що "Київ насправді боїться російських депутатів, які розповідають правду українським громадянам".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Росії Дмитра Медведєва заявив, що Кремль запровадив нові санкції проти України. За його словами, "це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії". Вже згодом російський уряд опублікував розширений список осіб і організацій з України, проти кого Кремль запровадив нові санкції. До нього Москва додала ще понад 200 осіб і організацій.

Що відомо про агресію Росії щодо України в Азовському морі?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.