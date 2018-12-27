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      "Вони насправді бояться": У Москві зухвало відповіли на нові санкції України проти депутатів РФ

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      У Держдумі РФ відповіли на нові санкції від РНБО
      У Держдумі РФ відповіли на нові санкції від РНБО / Фото з відкритих джерел

      У Росії назвали анонсовані Президентом України Петром Порошенком нові санкції проти більшості депутатів Держдуми "черговим передвиборним загостренням". Там стверджують, що нові санкції з'являються, "бо в Києві бояться правди від російських депутатів".

      Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, пише ТАСС.

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      24 канал писав, що у середу, 26 грудня, Рада національної безпеки і оборони України схвалила рішення про введення санкцій щодо російських юридичних і фізичних осіб за проведення незаконних виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей, а також за агресію РФ у районі Керченської протоки.

      Санкційні списки у РНБО поки не оприлюднили. Однак раніше Президент України Петро Порошенко розповів, щр санкції стосуватимуться депутатів російської Державної Думи з фракцій "Єдина Росія" і "ЛДПР", а також підприємствами-постачальниками Збройних сил Російської Федерації.

      Натомість голова комітету Держдуми з міжнародних справ стверджує, що такі дії можуть бути результативними лише для української влади або ж "західних кураторів". Відтак, за словами Слуцького, Порошенко нібито намагається активізувати виборчу компанію "завдяки зовнішньому ворогові".

      Зі свого боку, голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашников вважає, що "Київ насправді боїться російських депутатів, які розповідають правду українським громадянам".

      Нагадаємо, прем’єр-міністр Росії Дмитра Медведєва заявив, що Кремль запровадив нові санкції проти України. За його словами, "це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії". Вже згодом російський уряд опублікував розширений список осіб і організацій з України, проти кого Кремль запровадив нові санкції. До нього Москва додала ще понад 200 осіб і організацій.

      Що відомо про агресію Росії щодо України в Азовському морі?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Новини політики Санкції Новини Росії РНБО Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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