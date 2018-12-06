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      "Вони не можуть сховатися": у МЗС Польщі відреагували на заяви щодо агресії в Україні з боку РФ

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      Росія не може говорити, що вона не є стороною конфлікту, – МЗС Польщі
      Росія не може говорити, що вона не є стороною конфлікту, – МЗС Польщі / Фото з відкритих джерел

      Результатом нападу Росії на українські військові кораблі в Керченській протоці є юридично доведений статус як сторони конфлікту. Кремль не може нічого заперечувати.

      Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, пише "Європейська правда".

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      Польський міністр наголосив на юридичній важливості того, що Росія "офіційно визнає" напад своїх військових на українські кораблі.

      Тепер Росія не може говорити, що вона не є стороною конфлікту. Тепер вони не можуть сховатися за якимись "зеленими чоловічками,
      – сказав він.

      Також польській міністр запевнив, що заявлені росіянами мотиви свого нападу не є жодними аргументами.

      "Пояснення Росії про те, що вона має захищати критично важливий об’єкт інфраструктури, а саме незаконно побудований міст до незаконно анексованого Криму – це несерйозно", – заявив Чапутович.

      До слова, державний департамент США наполягає, що за ескалацію конфлікту в Керченській протоці відповідає лише Росія. Відтак будь-які звинувачення Кремля в бік Києва не мають жодних підстав.

      Що відомо про події в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      ​Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      як реагує світ на агресію росії в керченській протоці
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
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