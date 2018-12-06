"Вони не можуть сховатися": у МЗС Польщі відреагували на заяви щодо агресії в Україні з боку РФ

Результатом нападу Росії на українські військові кораблі в Керченській протоці є юридично доведений статус як сторони конфлікту. Кремль не може нічого заперечувати.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, пише "Європейська правда".

Читайте також: "Заяв недостатньо": Україна зажадала від Заходу потужної відповіді на дії Путіна

Польський міністр наголосив на юридичній важливості того, що Росія "офіційно визнає" напад своїх військових на українські кораблі.

Тепер Росія не може говорити, що вона не є стороною конфлікту. Тепер вони не можуть сховатися за якимись "зеленими чоловічками,

– сказав він.

Також польській міністр запевнив, що заявлені росіянами мотиви свого нападу не є жодними аргументами.

"Пояснення Росії про те, що вона має захищати критично важливий об’єкт інфраструктури, а саме незаконно побудований міст до незаконно анексованого Криму – це несерйозно", – заявив Чапутович.

До слова, державний департамент США наполягає, що за ескалацію конфлікту в Керченській протоці відповідає лише Росія. Відтак будь-які звинувачення Кремля в бік Києва не мають жодних підстав.

Що відомо про події в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



​Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.