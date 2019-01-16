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      "Вони не знають, що Садовий зробить завтра": мер Львова про провокації з боку Банкової

      Актуальне інтерв'ю 326 Читать новость на русском

      Про те, як завершити війну на Донбасі та чому Україна залишається найбіднішою країною Європи, – у прямому ефірі 24 каналу розповів мер Львова та кандидат у президенти Андрій Садовий.

      Про провокації

      – Я не знаю, чим вони (Банкова, – 24 канал) мене ще будуть лякати. По будинку стріляли, гранати кидали, сміттєву блокаду робили. Що вони ще готові придумавати? Всі інші – вони є відомі, зрозумілі і прогнозовані. Тому що вони при владі в Києві все своє життя. А Садовий для них не прогнозований. Вони не знають, що Садовий зробить завтра. А я робитиму тільки ті речі, які вигідні для громадян України.

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       – Якщо ти йдеш в політику, то ти повинен давно бути до всього готовий (зокрема, йдеться про провокації щодо Садового – 24 канал).

      Про корупцію та як її побороти

      – Всіх депутатів, які ще у січні 2014 року під час Майдану голосували за "Диктаторські закони", підтримує чинний Президент України Петро Порошенко. І, якщо не змінити ситуацію, то в країні настане занепад. На жаль, Україна реально є найбіднішою країною Європи. Не зважаючи на наш потенціал та ресурси.

      – Неможливо побороти корупцію в країні, якщо її (корупцію, – 24 канал) очолює президент. І цю правду треба говорити та доносити до людей.

      Про війну на Донбасі

      – Українці мають зрозуміти реальність, що частина Луганської та Донецької областей в окупації. Там стоїть російська регулярна армія. А тому Україна повинна мати сильну лінію оборони, аби захищати, щоб не було поранених та загиблих. Це має бути на сьогодні пріоритетом.

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      – Якщо ми почнемо наводити лад в нашій країні, ставати сильною країною, то ми будемо мати набагато більше можливостей фінансувати нашу армію. Тоді Україна почне повертати довіру до себе, з нами почнуть серйозно говорити.

      США – це наш дуже великий, сильний партнер, але вони не будуть робити за нас нашу роботу. Поки ми є країною, яка на весь світ прославилась корупційними оборудками, то з нами ніхто серйозно говорити не буде. На нас дивляться як на слабаків, а я хочу, щоб країна була сильною. Тому наводимо лад в країні. Має бути зовсім інша система оборони, висока точна зброя, ворог має нас боятися – тоді буде успіх, тоді ми зможемо мати силу, щоб домінувати, а не бути прохачами.

      – На моє глибоке переконання, сьогодні нам потрібен український формат. Нам потрібно у Києві проводити зустрічі та запрошувати ті країни, які реально знають, що таке російська загроза. Це Естонія, Латвія, Литва, Польща, Швеція, Румунія. Це ті країни, разом з якими ми повинні вибудовувати спільну безпеку.

      Відео: Андрій Садовий іде у президенти, ключові цитати політика

       

      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Новини Львова Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
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