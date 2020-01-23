Вони просто так в цей вир не пірнатимуть, – Шульмейстер про допомогу Deutsche Bahn Укрзалізниці

Мінінфраструктури України і Deutsche Bahn AG в Давосі підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці німецької компанії з Укрзалізницею. Однак наразі невідомо, як саме складуться відносини, адже німецькі спеціалісти просто так не займатимуться цим проєктом.

Таку думку в ефірі 24 каналу виловив перший заступник міністра інфраструктури 2014 – 2016 років Володимир Шульмейстер.

До теми: Експерти Deutsche Bahn приїдуть в Україну 15 лютого

За його словами, ще рано робити будь-які висновки, тому що меморандум – це дуже м'який документ.

До чого насправді прийдуть сторони – це ще треба буде подивитися. Я працював з німцями і з голландцями, я з ними доволі довго проживав. Вони просто так в цей вир не пірнатимуть – це точно. Тому що для них репутація дорожче,

– наголосив Шульмейстер.

Він підкреслив, що німецькі спеціалісти або мають бути впевнені в тому, що це буде успішний проєкт, або ж вони просто за нього не візьмуться.

"Тому, в принципі, ще рано коментувати, тому що незрозуміло, якої форми співпраця з усього цього вийде", – сказав Шульмейстер.

Також він додав, що консультування – коли людину не вводять у систему – мало чим може допомогти. Окрім того, Шульмейстер навів приклад, коли одного німця завели в управління Укрзалізниці: там він протримався приблизно рік, потім його звідти доволі жорстко витиснули.

Що відомо про меморандум

Меморандум Мінінфраструктури України і Deutsche Bahn AG підписали в Давосі 22 січня.

Прем'єр Олексій Гончарук зазначив, що компанії Deutsche Bahn віддадуть в управління Укрзалізницю на 10 років. "Ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізну дорогу. Це екосистемне рішення, яке має показати, що Україна безпрецедентно відкрита до інвестицій, до світу, до нових стандартів", – заявив прем'єр в Давосі.

Проте в Deutsche Bahn спростували це і сказали, що надаватимуть тільки консультації.

Що відомо про Deutsche Bahn

Deutsche Bahn – це найбільший залізничний оператор Німеччини, який створили у 1994 році. Ця німецька державна компанія є найбільшою залізнично-транспортною та залізнично-інфраструктурною компанією центральної Європи.

У Німеччині компанія користується не надто хорошою репутацією: її часто критикують за запізнення і затримки поїздів, а також дорожнечу квитків і незручність.

Відео розмови з Володимиром Шульмейстером на 24 каналі: