Вони створюють "Новачок", ми – світлові мечі, – Борис Джонсон про різницю між РФ та Британією

Міністр зовнішніх справ Великобританії Борис Джонсон пояснив різницю між урядом глави Кремля Володимира Путіна та сучасною Британією завдяки оригінальному порівнянню.

У своєму виступі на традиційному банкеті, який мер Лондона влаштовує для глав дипломатичних представництв закордонних країн, Джонсон висміяв Путіна, протиставивши "погану" російську хімічну зброю "Новачок" світловим мечам із "хорошого" фільму "Зоряні війни", що знімається у Великобританії, повідомляє Daily Mail із посиланням на текст промови британського міністра.

Читайте також: Англійська футбольна збірна не бойкотуватиме ЧС-2018 у Росії, – Борис Джонсон

"Зараз уже в дев'яти країнах є свої версії Девіда Брента (головного героя британського серіалу "Офіс" – "24"). Вражає, але обидва фільми-лідери прокату минулого року були зняті в нашій країні або нашими кінокомпаніями: "Красуня і чудовисько" та "Зоряні війни". І що є основним знаряддям для насильства у "Зоряних війнах"? Де був винайдений світловий меч? В якому районі Лондона? В Аксбріджі та Південному Райсліпі. В цьому і різниця між сучасною Великої Британією та урядом Володимира Путіна. Вони створюють "Новачок", ми створюємо світлові мечі. Перше – це жахлива зброя, призначена для вбивства, друге – вигаданий реквізит, який дивно гуде. Але яке з цих знарядь є ефективнішим у сучасному світі? Яке принесло більше користі для економіки? Яке вразило уяву трьох поколінь дітей та дозволило заробити мільярди? Запевняю, що арсенали нашої країни та наших друзів забиті не отрутою, але чимось потужнішим: силою уяви, творчістю та інноваціями, які можливі у вільному суспільстві, де ми з вами живемо сьогодні", – заявив глава МЗС Британії.

Джонсок також подякував 27 країнам, які вислали російських дипломатів у знак солідарності з Лондоном, і зазначив, що Москва своїми діями викликала "хвилю відрази" щодо себе. На думку британського міністра, така міжнародна реакція повинна стати сигналом для Кремля.

Стало очевидно, що Кремль недооцінив силу міжнародного єднання. Якщо вони думали, що світ настільки черствий і цинічний, що його не турбує застосування хімічної зброї в мирному Солсбері. Якщо вони думали, що нікому немає діла до страждань Сергія і Юлії Скрипалів або що ми залишимося байдужі до того необачного і презирливого посягання на громадську безпеку, через яке ще 39 осіб звернулися до лікарів. Якщо вони думали, що ми настільки морально слабкі, настільки залежні від вуглеводнів, настільки боїмося ризиків і Росії, що не посміємо відповісти – то ось їм відповідь,

– підкреслив Джонсон.

Читайте також: Як у ЄС домовлялися про видворення дипломатів Росії: ЗМІ розсекретили цікаві деталі

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.