"Вони там є": викритий окупант Луганщини підтвердив присутність російських бійців на Донбасі

Присутність російських військових на Донбасі підтвердив бойовик окупованої Луганщини, якого на Харківщині викрила СБУ. Чоловік більше року був на службі терористів в тимчасово окупованому Алчевську.

Як розповів затриманий, він пішов туди задля заробітку. Там він працював водієм-механіком БМП та брав участь у боях на лінії розмежування.

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Але через тиск з боку терористів у червні цього року вирішив повернутися додому. За його словами, російські війська розміщуються у так званому "другому ешелоні" від лінії зіткнення, вони укомплектовані лише на 50%.

В основному всім керували російські офіцери, які були спостерігачами. Ну і, звичайно, били місцеві командири, це в основному колишні відставні міліціонери. Вони йдуть туди не за охотою, а лише через грошові кошти,

– сказав затриманий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці схопили колишнього офіцера Збройних сил України Олексія Бідусенка, який минулого року перейшов на бік проросійських бойовиків.